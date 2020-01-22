Россиянка стала победительницей конкурса «Миссис Вселенная–2020»

На конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик–2020», который прошел в столице Болгарии Cофии, победила россиянка. 43-летняя многодетная мать из Петербурга Ксения Вербицкая, которая работает гинекологом-эндокринологом, получила главную корону.

«Два года подряд победа не уходит в одну страну! Ксения была настолько роскошна, что ей дали вторую "Вселенную"!» – рассказали об итогах конкурса на странице в Инстаграме федерации «Миссис Санкт-Петербург».

В финале Ксения соревновалась в дефиле, рассказывала о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.

Она специально шила для выступления костюм с национальным колоритом – красно-белый сарафан с алым кокошником. Его она изготовила по эскизам старорусских нарядов.

Кроме того, она покорила зрительный зал и в творческом конкурсе, спев на испанском языке композицию Besame Mucho, сообщает Life.