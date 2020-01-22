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22января
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В Приамурье на олимпиаде школьников шестиклассник выполнил задания за 9-й класс

В Приамурье на олимпиаде школьников шестиклассник выполнил задания за 9-й класс
Фото: mgpu.ru

В Амурской области продолжается региональный этап всероссийской олимпиады школьников. К настоящему времени испытания прошли по шести предметам, а по пяти дисциплинам уже определены 11 победителей и 10 призеров.

Несмотря на то, что уровень региональной олимпиады рассчитан на старшеклассников, то есть детей 9-11 классов, принимать участие в интеллектуальном соревновании, при условии прохождения школьного и муниципального туров, могут ученики помладше. Ярким примером стала областная олимпиада по экологии, где задания за 9-й класс выполняли четыре восьмиклассника и один ученик 6-го класса – все из Сковородинского района.

«Активно в областной олимпиаде по экологии школьники этой территории участвуют ежегодно. Причем зачастую это не старшеклассники, а ребята более младших классов. Это связано с большой работой педагога Натальи Сафьянниковой из школы № 3 города Сковородино, которая не просто любит свой предмет, а усиленно занимается по своему направлению с детьми, проводит с ними исследования, разрабатывает проекты. Конечно, школьникам такой подход многое дает, что подтверждается на практике. Ученики упомянутой школы регулярно становятся победителями и призерами областной олимпиады школьников, а в 2018 году восьмиклассник из Сковородинского района занял призовое место в финале конкурса», – сообщила заведующая отделом сопровождения инновационной деятельности и олимпиадного движения Амурского областного института развития образования Виктория Шолохова.

Как пишет пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, всего в областной олимпиаде по экологии участвовали 20 школьников – представители городов Благовещенск, Тында, Белогорск, а также Свободненского, Тамбовского, Бурейского и Сковородинского районов.

23 января череду испытаний продолжит соревнование по физике. Оно пройдет в АмГУ и соберет 31 участника. Параллельно в университете состоится олимпиада имени Джеймса Клерка Максвелла. В ее рамках также пройдут испытания по физике, но только для учеников 7-8 классов.

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#образование #школа

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