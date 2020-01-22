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сегодня, 16:41 0

Экс-амурчанка Анна Харченко официально возглавила минфин Приморья

Экс-амурчанка Анна Харченко официально возглавила минфин Приморья
Фото: sakhminfin.ru

В правительстве Приморья озвучили кадровые изменения. Руководителем министерства финансов назначена Анна Харченко. К своим обязанностям она приступила во вторник, 21 января.

Харченко давно работает в команде Олега Кожемяко, еще со времен его губернаторства в Приамурье. Вскоре после того, как он возглавил Амурскую область, Анна Харченко была назначена заместителем министра финансов. В этой должности она проработала до января 2016 года.

Затем вслед за Олегом Кожемяко Анна Харченко перебралась на Сахалин, где занимала должности заместителя министра финансов региона, и.о. министра финансов и министра финансов Сахалинской области.

И вот теперь чиновница, как и ожидалось, вновь последовала за Кожемяко, на этот раз – в Приморье.

По информации на сайте правительства Приморского края, Анна Харченко имеет два высших образования. В 1993 году окончила Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «строительные и дорожные машины и оборудование». Через шесть лет окончила Хабаровскую академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит».

Начала трудовой путь в 1981 году с секретаря-делопроизводителя в школе № 6 города Тында. С 1998 по 2000 работала в налоговой инспекции Тынды Амурской области.

С 2000 по 2009 возглавляла финансовое управление, работала в должности заместителя мэра, начальника городского финансового управления, начальника финансового управления администрации города Тында, после чего перешла на работу в амурское правительство.

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#Дальний Восток

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