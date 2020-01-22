Благовещенцев возмутили высокие начисления за тепло в январе

Жильцов дома № 188/2 по улице Красноармейской в Благовещенске возмутили квитанции по оплате ЖКУ, которые они получили в январе. С их слов, значительно выросла плата за тепло, в среднем – на тысячу рублей.

«Мы все слышали, что с июля должны вырасти тарифы, и к этому привыкли. Обычно рост не такой ощутимый, за свет, как правило, – несколько копеек за киловатт, но чтобы так сильно и сразу повысилось... Я обычно 7 тысяч плачу, теперь платежка для меня выросла на 1 100 рублей, это вообще за гранью. У всех жильцов плата выросла ощутимо, люди сильно возмущены», – рассказала благовещенка Анна.

Дом № 188/2 по Красноармейской обслуживает управляющая компания «УправДом». На обратной стороне квитанции, которую получили жильцы, было размещено объявление: «ООО "Благ-РКЦ" сообщает об изменениях в начислениях с 1 января 2020 года. Согласно приказу управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области "Об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система горячего водоснабжения) на 2020-2023 года" от 18.12.2019 года установлены и введены в действие тарифы на горячую воду по закрытой системе водоснабжения. В Благовещенске данный тариф с 01.01.2020 года составит 152,20 рублей на кубический метр».

В Благовещенском расчетно-кассовом центре Амур.инфо пояснили, что такие начисления были сделаны на основании показаний прибора учета дома.

«В декабре было зафиксировано завышение температуры обратной сетевой воды. В "УправДом" в связи с этим был направлен документ. Соответственно, там повышенные параметры, у них прибор учета стоит, на основании прибора учета им и выставили потребление», – пояснили в РКЦ.