Главврач инфекционной больницы рассказала, как защититься от коронавируса

Список стран, в которых фиксируются случаи заражения коронавирусом, растет. Сейчас к Китаю добавились Таиланд, Япония, США и Южная Корея. В Приамурье из-за близости границы с Китаем усилены меры безопасности. Главный врач областной инфекционной больницы Елена Саяпина рассказала в программе «Простые вопросы», что это за новый неизвестный вирус.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице выделяют 4 штамма коронавируса, которые являются патогенными для человека и вызывающие признаки ОРВИ. Коронавирус, который выделен в Китае, на него сегодня тест-систем нет. То есть если первые четыре типа вируса мы диагностируем, то на этот тип тест-системы еще не разработаны», – объясняет Елена Саяпина.

Вообще, в мире существует более 200 видов острых респираторных инфекций, которые могут поражать человека. Что касается гриппа и ОРВИ, то сейчас эпидситуация в области достаточно спокойная. В инфекционной больнице говорят, что подъема заболеваемости не фиксируется. Случаи гриппа единичны.

«Но мы каждый год готовимся, а в этом году особенно из-за этого коронавируса и из-за границы с Китаем. У нас в инфекционной больнице есть специальный изолированный от стационара бокс, куда может быть госпитализирован подозрительный пациент с той же таможни, например», – рассказывает главврач.

В интервью речь зашла о том, почему и откуда время от времени в мире появляются те или иные заболевания, которые начинают быстро распространяться.

«Тридцать лет назад у нас была эпоха бактерий. И тогда нас пугали: подождите, скоро вы захлебнетесь от вирусных патологий, придет эпоха вирусов. И мы сейчас получаем цитомегаловирус, герпес, хламидии, микоплазмы, которые раньше не поднимали свою голову. Да, сейчас эпоха вирусов. Про ротавирус тридцать лет назад мы даже не знали, что он существуют в природе», – говорит Елена Андреевна.

Как уберечься от ОРВИ, гриппа и неизвестного коронавируса – об этом в видео.