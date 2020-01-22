Число зараженных новым коронавирусом в КНР стремительно растет

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Китай предупреждает о риске быстрого распространения вируса. Больных новым видом пневмонии в стране растет очень быстро из-за мутации коронавируса. Об этом 22 января рассказал замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

«Существует риск прогрессирующего распространения эпидемии из-за возможных мутаций вируса пневмонии», – цитирует его ТАСС.

Сдерживать распространение вируса станет сложнее, говорит чиновник, так как в период Нового года по лунному календарю (24–30 января) в Китае всегда растет пассажиропоток и перемещение людей по стране. Он также отметил, что в основном вирус передается воздушно-капельным путем.

Как рассказал вирусолог из Школы общественного здравоохранения Университета Гонконга Лео Пун, новый тип коронавируса вызывает атипичную пневмонию и плохо реагирует на лечение антибиотиками, пишут «Известия» со ссылкой на китайское издание CNN.

31 декабря стало известно, что в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) произошла вспышка неизвестного заболевания, которым оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

К настоящему времени в Китае зафиксировано 440 случаев заболевания, девять человек скончались, более 20 выздоровели. Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США, где пневмонию диагностировали у прибывшего из Китая в Вашингтон 36-летнего мужчины.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Ухань. Как рассказали в Центре стратегического планирования Минздрава, создание вакцины от китайского коронавируса займет минимум полгода и потребует значительных средств.