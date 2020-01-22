В Тынде бизнесменам впервые выплатят субсидии на социальное предпринимательство

Фото: администрация Тынды

В этом году в Тынде будут предоставлять субсидию субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства. На его поддержку в северной столице Приамурья в 2020 году из областного и местного бюджетов выделено более 10,3 миллиона рублей.

Право предоставлять бизнесменам подобную субсидию дает новая статья в федеральном законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Заявить о себе могут не только предприятия, осуществляющие деятельность по предоставлению социальных услуг либо производству социальных товаров, но и предприятия, на которых заняты не менее пятидесяти процентов работников следующих категорий: инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, одинокие и многодетные родители, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, беженцы и вынужденные переселенцы, малоимущие граждане и иные граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании.

Также в столице БАМа осуществляется предоставление субсидий в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы».

В 2020 году тындинским предпринимателям планируется оказать финансовую поддержку на сумму около 7 миллионов рублей. Предоставление субсидий бизнесменам будет осуществляться по нескольким направлениям: для возмещения части затрат, связанных с созданием собственного бизнеса; для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и транспортных средств, а также для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договоров лизинга.

В 2019 году общая сумма бюджетных ассигнований за счет средств областного и городского бюджетов на предоставление материальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составила 6 миллионов 358 тысяч рублей. По результатам конкурсного отбора оказана поддержка 17 субъектам предпринимательства, ведущим деятельность в сфере строительства, общественного питания, оказания бытовых услуг, услуг здравоохранения, утилизации опасных отходов.

Для сравнения за 2017-2018 годы общая сумма субсидий составила 4 миллиона 837 тысяч рублей, была оказана поддержка всего 5 субъектам предпринимательства, информирует пресс-служба администрации Тынды.