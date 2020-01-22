Попавший под поезд амурчанин рассказал, как это произошло
Лишившийся обеих ног амурчанин намерен получить компенсацию за свое увечье. Как сообщало ИА «Амур.инфо», несчастный случай произошел 16 января на железнодорожном вокзале Шимановска. Мужчину затянуло под поезд. О том, как это случилось, он рассказал корреспонденту информагентства.
Александру 34 года. После развода жил то у матери в Иркутской области, то у брата в селе Красноярово Мазановского района, где и прописан. Работал прорабом в Свободном на строительстве газоперерабатывающего завода. Отработав очередную вахту, мужчина решил съездить к матери, помочь ей по дому.
В кармане лежали билеты на поезд до Тынды. Там Александр собирался пересесть на другой поезд, чтобы добраться до Таксимо. Но на шимановском вокзале его жизнь распалась на «до» и «после».
«Уже не помню – либо "стоп" обходил, либо человека. Сумку перекинул на другую сторону, она задела проходивший поезд и меня откинуло. Я только успел понять, что оказался под поездом. Доли секунды, даже сообразить не успел», – рассказывает Александр.
То, что произошло дальше, записала камера видеонаблюдения. Рюкзак отлетает в сторону, мужчина падает, и его ноги попадают под вагонные колеса.
«Воспоминания сохранились какими-то вспышками. Вижу, что ног нет, и не чувствую поначалу ничего. Когда меня вытащили из-под поезда, был в сознании. Потом отключился и очнулся уже в реанимации. Была большая кровопотеря и первая степень травматического шока», – продолжает мужчина.
«Я знаю, что в интернете писали – пьяный был, сам виноват, и все такое. Но я был трезв, медосвидетельствование в больнице проводили», – отмечает Александр.
Во вторник, 21 января, его перевели из реанимационного отделения в палату. Врачи говорят, что заживление идет, но восстанавливаться придется долго, поэтому о выписке говорить преждевременно. «Люди хорошие здесь, в Шимановске. Поддерживают все, помогают. А так бы не знаю, что со мной стало. Состояние было вообще… Жить не хотелось», – вздыхает пострадавший.
Александр понимает, что жизнь продолжается, как и то, что теперь у него будет все по-другому. Нужно вылечиться, оформить инвалидность, получить инвалидную коляску, сделать протезы, научиться ходить. Придется переучиваться, адаптироваться к новым обстоятельствам. О том, как жить в период адаптации, мужчина думает каждый день. «РЖД должны мне какую-то компенсацию сделать? Я ведь остался калекой», – говорит мужчина.
После выписки из больницы он поедет к брату в Мазановский район. «Дом с удобствами, все нормально. Будем перебиваться первое время. Инвалидность буду оформлять, потом инвалидная коляска, протезы… Я же еще молодой, хотелось бы ходить нормально. Как-то дальше жить надо, я ведь работать на стройке больше не смогу», – будто сам для себя в очередной раз проговаривает человек, лишившийся обеих ног.
Александр признается, что уже поборол отчаяние и взял себя в руки. Его сыну скоро исполнится 14 лет, и мальчику нужен пример того, как мужчины справляются с трудностями. «Надо быть для него примером, помогать надо. Жизнь продолжается», – заключает амучанин.
Если кто-нибудь из читателей Амур.инфо готов помочь Александру – добрым словом, советом, рекомендациями, то их можно присылать в редакцию информагентства по электронной почте info@amur.info или на WhatsApp по номеру: +7-962-285-13-55.
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