Попавший под поезд амурчанин рассказал, как это произошло

Александру 34 года. После развода жил то у матери в Иркутской области, то у брата в селе Красноярово Мазановского района, где и прописан. Работал прорабом в Свободном на строительстве газоперерабатывающего завода. Отработав очередную вахту, мужчина решил съездить к матери, помочь ей по дому.

В кармане лежали билеты на поезд до Тынды. Там Александр собирался пересесть на другой поезд, чтобы добраться до Таксимо. Но на шимановском вокзале его жизнь распалась на «до» и «после».

«Уже не помню – либо "стоп" обходил, либо человека. Сумку перекинул на другую сторону, она задела проходивший поезд и меня откинуло. Я только успел понять, что оказался под поездом. Доли секунды, даже сообразить не успел», – рассказывает Александр.

То, что произошло дальше, записала камера видеонаблюдения. Рюкзак отлетает в сторону, мужчина падает, и его ноги попадают под вагонные колеса.

«Воспоминания сохранились какими-то вспышками. Вижу, что ног нет, и не чувствую поначалу ничего. Когда меня вытащили из-под поезда, был в сознании. Потом отключился и очнулся уже в реанимации. Была большая кровопотеря и первая степень травматического шока», – продолжает мужчина.

«Я знаю, что в интернете писали – пьяный был, сам виноват, и все такое. Но я был трезв, медосвидетельствование в больнице проводили», – отмечает Александр.

Во вторник, 21 января, его перевели из реанимационного отделения в палату. Врачи говорят, что заживление идет, но восстанавливаться придется долго, поэтому о выписке говорить преждевременно. «Люди хорошие здесь, в Шимановске. Поддерживают все, помогают. А так бы не знаю, что со мной стало. Состояние было вообще… Жить не хотелось», – вздыхает пострадавший.

Александр понимает, что жизнь продолжается, как и то, что теперь у него будет все по-другому. Нужно вылечиться, оформить инвалидность, получить инвалидную коляску, сделать протезы, научиться ходить. Придется переучиваться, адаптироваться к новым обстоятельствам. О том, как жить в период адаптации, мужчина думает каждый день. «РЖД должны мне какую-то компенсацию сделать? Я ведь остался калекой», – говорит мужчина.

После выписки из больницы он поедет к брату в Мазановский район. «Дом с удобствами, все нормально. Будем перебиваться первое время. Инвалидность буду оформлять, потом инвалидная коляска, протезы… Я же еще молодой, хотелось бы ходить нормально. Как-то дальше жить надо, я ведь работать на стройке больше не смогу», – будто сам для себя в очередной раз проговаривает человек, лишившийся обеих ног.

Александр признается, что уже поборол отчаяние и взял себя в руки. Его сыну скоро исполнится 14 лет, и мальчику нужен пример того, как мужчины справляются с трудностями. «Надо быть для него примером, помогать надо. Жизнь продолжается», – заключает амучанин.

Если кто-нибудь из читателей Амур.инфо готов помочь Александру – добрым словом, советом, рекомендациями, то их можно присылать в редакцию информагентства по электронной почте info@amur.info или на WhatsApp по номеру: +7-962-285-13-55.