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22января
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сегодня, 15:21 9

Попавший под поезд амурчанин рассказал, как это произошло

Попавший под поезд амурчанин рассказал, как это произошло
Фото: amur.info

Лишившийся обеих ног амурчанин намерен получить компенсацию за свое увечье. Как сообщало ИА «Амур.инфо», несчастный случай произошел 16 января на железнодорожном вокзале Шимановска. Мужчину затянуло под поезд. О том, как это случилось, он рассказал корреспонденту информагентства.

Александру 34 года. После развода жил то у матери в Иркутской области, то у брата в селе Красноярово Мазановского района, где и прописан. Работал прорабом в Свободном на строительстве газоперерабатывающего завода. Отработав очередную вахту, мужчина решил съездить к матери, помочь ей по дому.

В кармане лежали билеты на поезд до Тынды. Там Александр собирался пересесть на другой поезд, чтобы добраться до Таксимо. Но на шимановском вокзале его жизнь распалась на «до» и «после».

«Уже не помню – либо "стоп" обходил, либо человека. Сумку перекинул на другую сторону, она задела проходивший поезд и меня откинуло. Я только успел понять, что оказался под поездом. Доли секунды, даже сообразить не успел», – рассказывает Александр.

То, что произошло дальше, записала камера видеонаблюдения. Рюкзак отлетает в сторону, мужчина падает, и его ноги попадают под вагонные колеса.

«Воспоминания сохранились какими-то вспышками. Вижу, что ног нет, и не чувствую поначалу ничего. Когда меня вытащили из-под поезда, был в сознании. Потом отключился и очнулся уже в реанимации. Была большая кровопотеря и первая степень травматического шока», – продолжает мужчина.

«Я знаю, что в интернете писали – пьяный был, сам виноват, и все такое. Но я был трезв, медосвидетельствование в больнице проводили», – отмечает Александр.

Во вторник, 21 января, его перевели из реанимационного отделения в палату. Врачи говорят, что заживление идет, но восстанавливаться придется долго, поэтому о выписке говорить преждевременно. «Люди хорошие здесь, в Шимановске. Поддерживают все, помогают. А так бы не знаю, что со мной стало. Состояние было вообще… Жить не хотелось», – вздыхает пострадавший.

Александр понимает, что жизнь продолжается, как и то, что теперь у него будет все по-другому. Нужно вылечиться, оформить инвалидность, получить инвалидную коляску, сделать протезы, научиться ходить. Придется переучиваться, адаптироваться к новым обстоятельствам. О том, как жить в период адаптации, мужчина думает каждый день. «РЖД должны мне какую-то компенсацию сделать? Я ведь остался калекой», – говорит мужчина.

После выписки из больницы он поедет к брату в Мазановский район. «Дом с удобствами, все нормально. Будем перебиваться первое время. Инвалидность буду оформлять, потом инвалидная коляска, протезы… Я же еще молодой, хотелось бы ходить нормально. Как-то дальше жить надо, я ведь работать на стройке больше не смогу», – будто сам для себя в очередной раз проговаривает человек, лишившийся обеих ног.

Александр признается, что уже поборол отчаяние и взял себя в руки. Его сыну скоро исполнится 14 лет, и мальчику нужен пример того, как мужчины справляются с трудностями. «Надо быть для него примером, помогать надо. Жизнь продолжается», – заключает амучанин.

Если кто-нибудь из читателей Амур.инфо готов помочь Александру – добрым словом, советом, рекомендациями, то их можно присылать в редакцию информагентства по электронной почте info@amur.info или на WhatsApp по номеру: +7-962-285-13-55.

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#жизнь #здоровье #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    44 минуты назад

    А судиться по какому поводу собирается?

  • LexA

    LexA
    40 минут назад

    что ограждений нет как в других странах. узкая тропинка

  • LexA

    LexA
    39 минут назад

    что ограждений нет как в других странах. узкая тропинка. оказание услуг не отвечающих безопастности

  • LexA

    LexA
    39 минут назад

    что ограждений нет как в других странах. узкая тропинка. оказание услуг не отвечающих безопастности

  • Adolf

    Adolf
    33 минуты назад

    LexAчто ограждений нет как в других странах. узкая тропинка. оказание услуг не отвечающих безопастности


    В нашей стране свои законы

  • GnOmE

    GnOmE
    33 минуты назад

    молодец. не упал духом. а то бывают в запой уходят и с концами

  • Adolf

    Adolf
    28 минут назад

    GnOmEмолодец. не упал духом. а то бывают в запой уходят и с концами


    Выпишется из больницы, столкнется с суровой реальностью и сам в петлю залезет

  • Tuxa20

    Tuxa20
    7 минут назад

    Успехов тебе, парень, терпения и удачи!!!

  • Allenga

    Allenga
    5 минут назад

    Если не растеряется, то пока на слуху нужно собирать деньги на протезирование, думаю, врачи уже сейчас могут дать прогноз, какое понадобится. Тут не грех вспомнить Максима Абрамова, вон сколько весго перетерпел и увечья тяжелее, но все равно ходит. Теперь надо задаться целью и не опускать руки. В коляску всегда успеет. И работу, честно, не знаю, что за работа у прораба, может и на ней можно остаться, а может быть смогут ему что-то подобрать на прежнем месте работы, голова-то никуда не делась, опыт. А пока надо восстанавливаться.

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