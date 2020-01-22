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22января
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сегодня, 21:02 0

Дорожное движение возле амурских школ станет безопаснее

Дорожное движение возле амурских школ станет безопаснее
Фото: pixabay.com

Дорожное движение возле школ в 22 муниципальных образованиях Амурской области станет безопаснее благодаря субсидии из регионального бюджета. На эти цели предусмотрено 57,3 миллиона рублей. Соглашения с 22 муниципальными образованиями, подавшими заявки, будут заключены в течение месяца.

«С вопроса безопасности детей на улично-дорожной сети всегда начинается заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. На организацию движения транспортных средств и пешеходов вблизи учебных заведений в 2019 году впервые была оказана поддержка муниципальным образованиям. Муниципалитетам в прошлом году было направлено 8,8 миллиона рублей. Участниками стали 21 муниципальное образование. В течение года было обустроено 8 пешеходных переходов, 5 перекрестков оборудовано светофорами, приняты дополнительные меры обеспечения безопасности возле школ. Цель нашей совместной работы с ГИБДД и администрациями муниципалитетов – исключить опасность на пути у школьников к образовательным учреждениям», – рассказала и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области Светлана Попова.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства муниципалитетам на развитие системы организации движения транспорта и пешеходов выделяются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Амурской области». Субсидии предоставляются на установку и модернизацию автоматических систем управления движением и светофорных объектов, установку дорожных знаков, оснащение наиболее опасных участков уличной сети необходимыми средствами безопасности.

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#транспорт #школа

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