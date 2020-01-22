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22января
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сегодня, 20:38 0

Долги с россиян по ЖКХ смогут требовать коллекторы

Долги с россиян по ЖКХ смогут требовать коллекторы
Фото: altaynews.kz

Коллекторские агентства допустят до работы с долгами граждан по ЖКХ. Это прописано в новом варианте законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц. Версия документа не окончательная, часть положений будет уточняться.

В законопроект, разработанный на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы. В отношении таких долгов, в отличие от прочих, досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным.

В Минюсте «Коммерсанту» сообщили, что «в настоящее время законопроект дорабатывается с учетом замечаний соисполнителей, а также предложений, поступивших на заседании рабочей группы».

Эксперты считают подобные нововведения целесообразными. «Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, не подпадающие до настоящего времени под регулирование в сфере взыскания, зачастую позволяют себе нарушения, ущемляющие права граждан, либо на договорной основе привлекают к взысканию лиц, которые имеют криминальное прошлое и фактически не несут никакой ответственности за неправомерное взыскание, – отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева. – Мы считаем, что такие инициативы позволят навести порядок во взыскании долгов по коммунальным платежам».

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#ЖКХ #закон #финансы

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