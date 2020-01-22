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Белогорцев приглашают разработать эскизы памятных знаков к юбилею Победы

Белогорцев приглашают разработать эскизы памятных знаков к юбилею Победы
Фото: администрация Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел рабочее совещание по подготовке к предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Среди рассмотренных вопросов – участие юнармейцев и кадетов города в военном параде, организация шествия «Бессмертного полка», а также разработка эскизов памятных знаков.

Белогорск – один из 29 городов России, где по указу президента Владимира Путина проводится военный парад с участием военной техники. 9 мая 2020 года в городе организуют традиционное шествие «Бессмертного полка». В этом году, по словам замглавы Белогорска по социальной политике Галины Бурмистровой, он станет самым многочисленным за все годы его проведения.

По решению Станислава Мелюкова для всех участников праздничных мероприятий значимость двух главных событий юбилейного года Победы будет обозначена памятными знаками для семейных архивов. Один из них – памятная медаль «За участие в параде». Впервые школьники-участники военного парада получили медали «Участнику парада» в 2017 году.

Второй памятный значок, который предстоит изготовить к празднованию 75-летия Победы – «Участнику Бессмертного полка».

Поучаствовать в создании двух знаков могут жители Белогорска. До 1 февраля каждый желающий может прислать эскиз памятных знаков на адрес электронной почты пресс-службы главы Белогорска pressa_belogorsk@mail.ru, либо в организационный отдел администрации Белогорска (улица Гагарина, 2, кабинет 406, телефон 2-11-51). Главное условие – использование официальной символики 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и символики Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Планируется, что будет изготовлено 300 памятных медалей «За участие в параде» и около 3 тысяч значков акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #память #праздники

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