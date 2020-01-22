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22января
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сегодня, 15:06 0

Найден эффективный способ вылечить рак

Найден эффективный способ вылечить рак
Фото: allinonemovie с сайта Pixabay

Ученые из Университета Кардиффа открыли уникальный лимфоцит, который может позволить медикам настраивать иммунную систему человека против раковых клеток. Это, возможно, откроет путь к универсальному лекарству от рака.

Исследователи воспользовались системой CRISPR-Cas9 для обнаружения MR1 – нового типа T-клеточного рецептора (TCR) в иммунных Т-клетках. Этот рецептор функционирует аналогично HLA – лейкоцитарного антигена человека. Он способен распознавать раковые клетки, но в отличие от HLA не сильно различается в популяции людей и больше подходит в качестве Т-клеточной терапии.

«Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что такое возможно», – сказал исследователь Генри Сиуэлл.

В ходе эксперимента с использованием культур клеток человека Т-лимфоциты с MR1 эффективно расправлялись с раковыми клетками легких, кожи, толстой кишки, молочной железы, предстательной железы, костей и яичников. Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые. Результаты тестов с мышами показали, что новая терапия приводит к ремиссии рака и позволяет грызунами жить дольше животных в контрольной группе, сообщает BBC.

Ученые надеются, что клинические испытания с участием людей начнутся уже в этом году. Пока неизвестно, сколько типов рака чувствительны к новой иммунотерапии.

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#жизнь #медицина #наука

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