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В Благовещенске суд приговорил к колонии водителя, пьяным сбившего пешехода

В Благовещенске суд приговорил к колонии водителя, пьяным сбившего пешехода
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины-водителя. Его признали виновным в нарушении ПДД, что повлекло наезд на женщину-пешехода, причинение тяжкого вреда ее здоровью. При этом водитель был пьян.

Происшествие случилось в Благовещенске в декабре 2017 года. Мужчина, будучи лишенным водительского удостоверения, употребил алкогольные напитки, после чего сел за руль автомобиля Toyota Probox и поехал по городу. Осуществляя движение по проезжей части улицы Амурской со стороны Островского в направлении Шимановского, водитель совершил наезд на пешехода, которая остановилась на крайней левой полосе для пересечения дороги.

В результате ДТП пешеход получила травмы, среди которых: закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга средней тяжести, с переломом теменной кости, закрытый перелом малоберцовой кости со смещением, закрытый разрыв коленного сустава.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, водитель нарушил требования сразу несколько пунктов правил дорожного движения.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся. Учтя все обстоятельства, среди которых наличие у водителя малолетних детей, его положительные характеристики, принесение извинений потерпевшей в судебном заседании, его наказали 1 годом и 10 днями лишения свободы в колонии-поселении. Амурчанина также лишили права заниматься «деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», на срок 3 года.

Отмечается, что потерпевшая заявляла гражданский иск на сумму 200 000 рублей – как возмещение материального ущерба. Однако она не представила суду никаких документов, подтверждающих понесенные ею материальные затраты. Также установлено, что с виновника ДТП в пользу женщины уже взыскано 250 000 рублей – в качестве возмещения морального вреда. С учетом этого исковые требования пострадавшей были оставлены без рассмотрения.

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#ДТП #происшествия #суды #транспорт

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