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22января
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сегодня, 14:32 0

В Благовещенском районе рысь вышла на охоту (видео)

В Благовещенском районе рысь вышла на охоту (видео)
Фото: Скриншот видео

Амурчанин стал свидетелем охоты рыси и запечатлел хищника на камеру своего телефона. С животным мужчина встретился в Благовещенском районе около 16:00 21 января, когда рысь шла по полю.

Об этом в Инстаграме сообщает @svbnews. «Вчера в Благовещенском районе, в десяти километрах от села Ровное, рядом с автотрассой автор видео стал свидетелем охоты рыси. В Амурской области это достаточно хорошо распространённый хищник. Несмотря на это, встречается он редко, так как на охоту выходит преимущественно в ночное время», – пишет паблик.

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#животные

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