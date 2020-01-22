В Благовещенском районе рысь вышла на охоту (видео)

Фото: Скриншот видео

Амурчанин стал свидетелем охоты рыси и запечатлел хищника на камеру своего телефона. С животным мужчина встретился в Благовещенском районе около 16:00 21 января, когда рысь шла по полю.

Об этом в Инстаграме сообщает @svbnews. «Вчера в Благовещенском районе, в десяти километрах от села Ровное, рядом с автотрассой автор видео стал свидетелем охоты рыси. В Амурской области это достаточно хорошо распространённый хищник. Несмотря на это, встречается он редко, так как на охоту выходит преимущественно в ночное время», – пишет паблик.