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22января
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сегодня, 16:27 3

В Амурской области за год стало больше преступлений

В Амурской области за год стало больше преступлений
Фото: pixabay.com

Прокуратура Амурской области проанализировала состояние преступности на территории региона за минувший 2019 год. Согласно полученным данным, В 2019 году количество преступлений, зарегистрированных в Приамурье, увеличилось на 11 % и составило более 19,5 тысячи.

По количеству зарегистрированных преступлений Амурская область в сравнении с другими регионами России занимает 34 место.

Как и по России, чаще всего в регионе совершались преступления против собственности (59,8 %), личности (14,4 %), а также связанные с незаконным оборотом наркотических веществ (10,1 %).

Почти на 10 % увеличилось количество выявленных преступлений коррупционной направленности, из них 34 факта взяточничества (+13,3 %).

При общем росте преступности реже стали совершаться преступления несовершеннолетними и при их соучастии (-8,3 %), а также теми, кто ранее уже преступал закон (-10 %).

Меньше стали нарушать закон в Приамурье люди в состоянии алкогольного опьянения (-16,5 %), а также под влиянием наркотических средств и психотропных веществ (-5,7 %). Уменьшилось количество преступлений, совершенных группой лиц (-15,2 %).

Общая сумма материального ущерба, причиненного преступлениями, сократилась на 15,4 % и составила практически 2,2 миллиарда рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Также органы прокуратуры выявили в 2019 году около 14 тысяч нарушений в сфере уголовно-правовой статистики. В целях их устранения в правоохранительные и следственные органы внесено 509 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечены 226 сотрудников правоохранительных органов, в том числе 52 руководителя.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    1 час назад

    А сколько отказных они выносят, не возбуждая дела? Расследовать и раскрывать некому - реформа. Следователя с 10 летней выслугой не найдете. Тут на 3 умножать надо, как минимум.

  • Datatec

    Datatec
    1 час назад

    всех прокуроров в следователи, чтоб было кому дела вести, а не отчитываться про контроль

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    кто разрешил правду писать??? только смех и улыбки, всё хорошо в стране......

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