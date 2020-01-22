В Амурской области за год стало больше преступлений

Прокуратура Амурской области проанализировала состояние преступности на территории региона за минувший 2019 год. Согласно полученным данным, В 2019 году количество преступлений, зарегистрированных в Приамурье, увеличилось на 11 % и составило более 19,5 тысячи.

По количеству зарегистрированных преступлений Амурская область в сравнении с другими регионами России занимает 34 место.

Как и по России, чаще всего в регионе совершались преступления против собственности (59,8 %), личности (14,4 %), а также связанные с незаконным оборотом наркотических веществ (10,1 %).

Почти на 10 % увеличилось количество выявленных преступлений коррупционной направленности, из них 34 факта взяточничества (+13,3 %).

При общем росте преступности реже стали совершаться преступления несовершеннолетними и при их соучастии (-8,3 %), а также теми, кто ранее уже преступал закон (-10 %).

Меньше стали нарушать закон в Приамурье люди в состоянии алкогольного опьянения (-16,5 %), а также под влиянием наркотических средств и психотропных веществ (-5,7 %). Уменьшилось количество преступлений, совершенных группой лиц (-15,2 %).

Общая сумма материального ущерба, причиненного преступлениями, сократилась на 15,4 % и составила практически 2,2 миллиарда рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Также органы прокуратуры выявили в 2019 году около 14 тысяч нарушений в сфере уголовно-правовой статистики. В целях их устранения в правоохранительные и следственные органы внесено 509 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечены 226 сотрудников правоохранительных органов, в том числе 52 руководителя.