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сегодня, 19:29 0

Молодая благовещенка поплатилась за то, что атаковала полицейских

Молодая благовещенка поплатилась за то, что атаковала полицейских
Фото: pixabay.com

Мазановский районный суд вынес приговор 26-летней жительнице Благовещенска. Ее признали виновной в применении насилия в отношении полицейских.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. «(…) женщина в целях воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции при задержании ее сожителя, пытающегося скрыться, решила помочь ему. [Амурчанка] начала толкать полицейских, хватать их за одежду, несколько раз ударила каждого кулаками по спине», – пишет прокуратура Амурской области.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела, суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Мазановского района. Приговор в законную силу не вступил.

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#происшествия #суды

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