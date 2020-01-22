Для Амурской областной станции переливания крови построят новый корпус

В 2020 году в Благовещенске начнется строительство нового здания Амурской областной станции переливания крови. Работы стартуют во втором полугодии.

«Уже развернута масштабная работа: утверждена дорожная карта, в рамках которой проведены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация на обоснование инвестиций – сейчас она проходит госэкспертизу. Мы уверены, что строительство нового корпуса станции переливания крови не просто улучшит условия для сдачи крови, а придаст мощный импульс развитию донорского движения в регионе», – сообщила министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

В 2019 году Амурская областная станция переливания крови заготовила более 9 000 литров крови, а также 500 литров плазмы, которая будет находиться на длительном хранении в морозильной камере. 407 больных были обеспечены жизненно важным компонентом крови – тромбоконцентратом. Все заявки медицинских организаций на обеспечение донорской кровью, были выполнены в полном объеме, сообщили в минздраве региона. Работники станции провели 17 акций по забору крови в районах Амурской области, организациях города и студенческих коллективах.

«Стало доброй традицией проводить Дни донора на площади ОКЦ с выездом мобильного комплекса, таких акций мы провели 8 в прошедшем году. Хочется выразить огромную признательность всем участникам акций за отзывчивость и чуткое отношение к людям, нуждающимся в помощи. И, конечно, особая благодарность всем нашим донорам, кто, несмотря на занятость, по срочному вызову безотказно выезжает к нам на станцию в любое время суток. Это неоценимый вклад в развитие донорства», – отметил главный врач Амурской областной станции переливания крови Алексей Витер.

Донорское движение в Амурской области, по данным медиков, развивается. Донорами становятся целые коллективы – это работники компаний связи, газовой отрасли и сферы энергетики, сотрудники УФСИН, медики. В Днях донора участвуют жители поселка Прогресс, Константиновского района, Райчихинска, Октябрьского района и Ивановского района.