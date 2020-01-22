Муж спустя две недели после свадьбы обнаружил, что его жена – мужчина

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27-летнего Мухаммеда Мутумбу сняли с должности имама мечети в Каюнге, Уганда, после того, как его новая жена украла телевизор у соседей. После выяснения обстоятельств прояснилось, что «жена» Свабулла Набукира – на самом деле мужчина.

Мутумбу совсем не обращал внимания на реальный пол возлюбленной и не требовал от нее близости, так как она ему нравилась как человек в первую очередь. После того, как полиция выяснила реальный пол «жены», Мухаммед расстроился и признался, что он опустошён. Когда об этом узнали в мечети, где служил Мухаммед, было принято решение отстранить его, чтобы «сохранить целостность своей веры».

По сообщениям, сейчас обманутый муж пытается прийти в себя в кругу родственников. Возвращаться в дом, где он жил со своей «женой», пока не планирует, сообщает Life.

Соседи пары сообщили, что рассекретить новую жену имама было невозможно. Даже когда муж отправлялся на службу и никого не оставалось дома, супруга продолжала заниматься домашними делами. Для обманщика, настоящее имя которого Ричард Тумушабе, не было проблемой приготовить еду, постирать бельё и навести дома порядок. Полицейским удалось вывести обманщика на чистую воду: парень признался, что планировал обокрасть своего мужа. Расследование происшествия продолжается, в ближайшее время брак будет расторгнут.