Интерьер международного отеля «Меркюр» Благовещенске рассказывает об амурских проектах (фото)

Фото: туристско-информационный центр Амурской области

В Благовещенске начал работу первый на Дальнем Востоке четырехзвездочный отель. Для его интерьера разработали дизайн, подчеркивающий особенности местного колорита – космодром Восточный, мост в Китай, газопровод «Сила Сибири».

«Перед дизайнерами стояла сложная задача – не просто сделать уютный, привлекательный интерьер, но и создать атмосферу, наполненную местной историей, переплетением культур, уникальностью географического положения. В то же время мы хотели показать активное экономическое развитие региона. Наши гости могут насладиться чудесными видами на реку Амур, город и его достопримечательности и при этом совершить незабываемое приключение. Каждая деталь номера – микс истории и современности», – рассказал генеральный управляющий отеля Александр Павлюк.

В лобби отеля на потолке установлена освещенная конструкция, напоминающая боковые балки моста. Гости при желании могут увидеть и сам мост в Китай: с верхних этажей восточной части отеля открывается вид на набережную Амура. Для обзора открыта площадка будущей «Золотой мили» и места, где строят первую в мире трансграничную канатную дорогу.

В переговорных комнатах потолок украшают декоративные элементы наподобие газовых труб – это привет «Силе Сибири». Но чаще всего в интерьерах номеров и общественных пространств отеля звучит тема космоса. Стены коридоров украшают схемы-чертежи космодрома Восточный, а в номерах гости могут найти элементы космического корабля, ковры с изображением спутника, или светильник-орбиту.

Отель находится в центре города – в Доме на набережной. Поблизости расположены памятники и старинные здания. Поэтому в дизайне интерьера отеля использовались исторические мотивы.

Как сообщили в туристско-информационном центре Амурской области, отель уже принимает посетителей. В нем 90 номеров шести уровней комфорта, бар и ресторан. «Мercure Благовещенск» стал самым восточным отелем международной французской сети Accor – Mercure в России.