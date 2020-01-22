Благовещенцы зажгут свечи в память о жертвах блокадного Ленинграда

Всероссийская акция «Свеча в окне» пройдет в Благовещенске 27 января с 19:00 до 21:00. Она приурочена к 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Именно в этот день в 1944 году советские войска полностью освободили город от блокады немецко-фашистских войск.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо выставить в окне квартиры свечу и зажечь ее в память обо всех жителях и защитниках блокадного Ленинграда.

В мероприятии примут участие учебные заведения, молодежные общественные объединения и движения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Фотографии об участии в акции можно разместить в Инстаграме с хэштегом #свечаблг2020.

Инициатором акции выступает Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор».