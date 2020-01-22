В пруду у богача нашли останки нескольких человек

В пруду возле дома богатого таиландца нашли сотни человеческих костей. Пока миллионер сознался только в убийстве одной девушки.

В начале января полиция арестовала 40-летнего Апичая Онгвизита (Apichai Ongwisit). Его подозревали в убийстве 22-летней любовницы, которая исчезла летом 2019 года. При расследовании полицейским удалось обнаружить ее останки нашли возле дома Апичая в Бангкоке. Девушку удалось опознать по татуировке на спине.

После этого один из знакомых богача рассказал полицейским о телах других жертв убийцы, которые скорее всего находятся в пруду. Он был знаком с Онгвизитом и узнал о том, что убивает людей два года назад, когда они вместе употребляли наркотики. Апичай считал, что их невозможно найти, и пообещал знакомому пять тысяч бат (почти 11 тысяч рублей) за каждое тело. Мужчина нырнул и вытащил из пруда человеческий череп и чудом сбежал от Онгвизита, который вместо денег достал пистолет и начал стрелять в него.

16 января при обыске пруда обнаружили скелет человека, завернутый в одежду и простыни. Он был придавлен ко дну гирями и массивным металлическим предметом. 17 января дно пруда в течение пяти часов обыскивали 20 водолазов. На расстоянии пяти метров от скелета им удалось обнаружить 288 костей. В полиции не исключали, что под водой скрыты и другие останки, а также иные улики, пишет «Лента.ру».

Онгвизит признался, что виновен в гибели девушки, тело которой нашли первым. По его словам, он боялся, что она бросит его, поэтому по ночам запирал ее в металлическом ящике. В августе 2019 года он обнаружил, что она задохнулась, и решил спрятать тело.

Следствие проверяет исчезновение нескольких женщин, которые были связаны с Онгвизитом. После встреч с мужчиной исчезали некоторые его знакомые, а также любовницы и проститутки, услугами которых он пользовался.

Апичай Онгвизит — сын и наследник предпринимателя Чалермчая Онгвизита (Chalermchai Ongwisit), который владел рынком в Бангкоке. В 1983 году Чалермчая уличили в убийстве и расчленении 15-летней девушки, якобы спланированном его женой, матерью Апичая. Позднее отец Апичая был застрелен, а мать сбежала за границу с его младшей сестрой.