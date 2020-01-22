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22января
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сегодня, 18:32 4

«Сила Сибири» начала снабжать газом Харбин

«Сила Сибири» начала снабжать газом Харбин
Фото: rostec.ru

19 января на северном участке восточного ответвления от газопровода «Сила Сибири» в Китай заработал первый распределительный терминал. Газ «Силы Сибири» начал поступать в Харбин.

Хэйлунцзянскому телевидению в нефтегазовой компании CNPC сообщили, что заработала газораспределительная станция, расположенная на уровне Дацинского нефтяного месторождения, откуда газ по ответвлению от газопровода поставляется в Харбин.

12 июля 2019 года правительство провинции Хэйлунцзян и нефтегазовая корпорация CNPC подписали соглашение о поставках газа до ключевых промышленных объектов провинции и до домов жителей крупных городов на ее территории. «Запуск ответвления до Харбина – это первый шаг в пользу газификации промышленного сектора провинции Хэйлунцзян и жилых районов крупных городов», – пишет Biang.ru со ссылкой на телеканал.

19 января за один день в Харбин по ответвлению от газопровода было поставлено 247 000 кубометров газа. Газ поставляется Харбинской газовой компании «Чжунцин».

Российский газ дойдет до жителей Харбина в период китайского Нового года.

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#Китай #энергетика

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Что ж, порадуемся за очередной успех китайцев, нашедших достойное применение российскому газу.

  • Мапа

    Мапа
    54 минуты назад

    Кому нужна «Сила Сибири»? Олег Комолов // Простые числа

  • physic1

    physic1
    40 минут назад

    ЗАМЕЧАТЕЛЬНЕНЬКО!!!!!

  • Xanttoress

    Xanttoress
    39 минут назад

    Каждая такая новость как издевательство звучит, если честно.

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