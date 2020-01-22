Угонщик, разбивший машину амурчанина, значится в розыске в другом регионе

По данным регионального УМВД, 19 января в районе села Усть-Ивановки Благовещенского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Установлено, что водитель одного из транспортных средств, выполняя обгон, не убедился в безопасности маневра, вследствие чего совершил столкновение с ехавшим впереди авто. Люди в аварии не пострадали.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что виновник ДТП, мужчина 1985 года рождения, значится в розыске в другом регионе за уклонение от отбытия условного осуждения без меры пресечения. Права на управление транспортным средством у него нет, кроме того, гражданин находился в состоянии опьянения. В отношении него составили административный материал.

Также выяснилось, что автомобиль этому водителю не принадлежит. По предварительным данным, мужчина, работая на теплой охраняемой стоянке Белогорска, взял чужую машину и выехал на ней в сторону Благовещенска. Предварительно установлено, что фигурант намеревался продать автомобиль по запчастям. По данному факту следователи СО МО МВД России «Белогорский» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.