Спикер Госдумы предложил наказать Алену Водонаеву за высказывания о маткапитале

Председателя Госдумы Вячеслава Володина возмутили слова известной модели и блогера Алены Водонаевой о целесообразности выплаты материнского капитала. Он считает, что за это ее нужно привлечь к ответственности по принятому недавно закону о наказании за оскорбление общества.

Возмутившее спикера мнение о выплатах Алена Водонаева опубликовала в своем инстаграм-аккаунте: «Чуть больше 1 миллиона за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента – проблему демографии. Столько всего придумали для этих нерожденных детей: и кормить будут до 4 класса в школе, и доплачивать до 7 лет надбавку от 5 до 11 тысяч рублей. Вот только на прибавочку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из 2 родителей и 2 маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше 40 тысяч, то о бонусе можно забыть».

При этом Водонаева уверена, что проблема демографии заключается не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. «Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? А что касается еды в школах, то без слез на нее не взглянешь», – подытожила блогер.

Ее высказывание даже упомянул на заседании Госдумы депутат от фракции ЛДПР Василий Власов, по словам которого «нашлась одна дама», оскорбительно высказавшаяся о тех, кто будет пользоваться материнским капиталом, передает ТАСС. Власов выразил возмущение в связи с тем, что теле- и радиостанции «целыми днями только и делали», что приглашали ее на прямые эфиры. Парламентарий задался вопросом: «Зачем реально вместо того, чтобы освещать темы, которые действительно волнуют граждан, начинают целыми днями ее показывать?».

Спикер Вячеслав Володин не согласился с позицией депутата. «Да, мы привлекаем к ним внимание таким образом, да, возможно, у них подписчиков будет больше, к сожалению. Но мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус, эта бесстыдница. Поэтому нам не только надо об этом готовить, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше стимулировали таких разговоров», – подчеркнул он.

По мнению Володина, Алена Водонаева должна заплатить штраф за оскорбление граждан страны. Закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, государственные символы вступил в силу в марте 2019 года. Так, за неуважительные публикации предусмотрены штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение влечет штраф от 100 до 200 тысяч или административный арест до 15 суток, пишет РИА Новости.

Если те же действия совершил человек, которого ранее привлекали к административному наказанию за аналогичное правонарушение более двух раз, они наказываются штрафом от 200 до 300 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток.

Позднее Водонаева уточнила в своем блоге, что, говоря о «быдле», имела в виду не все население страны, а только ту категорию людей, «у которых нет в жизни никаких занятий, зато есть пристрастие к алкоголю и тунеядству».

В свою очередь, обозреватель «Эха Москвы» Антон Орех считает, что поднявшаяся вокруг высказываний Водонаевой шумиха – всего лишь попытка отвлечь внимание населения от других важных вопросов. «Устраиваем свалку по первому же попавшемуся поводу, а сами тем временем будем заниматься другими интересными делами. Раздача денег матерям в Послании – как дымовая завеса, за которой спрятали переписывание Конституции. Обсуждение Водонаевой – это способ еще поддать дымка и занять наши мозги какой-нибудь лабудой, покуда депутаты все окончательно решат с поправками», – уверен Антон Орех.