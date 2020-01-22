Запись детей в первый класс начнется в Благовещенске в феврале

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С 1 февраля в Благовещенске начнется запись детей в первый класс. На этой неделе во всех школах города состоится день открытых дверей для родителей будущих первоклассников. 25 января проведут творческие мастерские, экскурсии, индивидуальные консультации с педагогами-психологами, учителями начальных классов, социальными педагогами.

В первую очередь записаться в школу смогут те, кто проживает на закрепленной за учреждением территории. Заявления от остальных родителей будущих первоклассников, желающих отправить ребенка в школу не по месту жительства, будут приниматься с 1 июля, в зависимости от наличия свободных мест.

Для записи ребенка в общеобразовательное учреждение необходимо подать в секретариат школы заявление о приеме в первый класс, оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации будущего первоклассника по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории и другие документы.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, зачисление в первый класс оформляется в течение 7 рабочих дней после приема документов.

В 2019/20 учебном году планируется выпуск 2 930 детей из подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений города. В первые классы в 2020 году готовы принять порядка 3 500 первоклассников.