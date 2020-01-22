В Приамурье суд постановил выплатить более полумиллиона за заражение ребенка гепатитом С в АОДКБ

В Благовещенском городском суде было рассмотрено первое исковое заявление о возмещении морального вреда семье, в которой ребенка заразили гепатитом С, когда он находился на лечении в детской областной больнице. В интересах пострадавших в суд обращался амурский Роспотребнадзор.

В вынесенном судьей решении от 21 января говорится, что медучреждение должно выплатить пострадавшим моральный вред в размере 400 тысяч рублей и штраф – 200 тысяч.

Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в течение месяца, сообщил пресс-секретарь Благовещенского городского суда. Всего же в суд поступило более 20 подобных исков.

Первое положительное решение было вынесено в пользу родителей десятилетнего мальчика: он проходил лечение в гематологическом отделении АОДКБ в 2009 году в возрасте девяти месяцев. Диагноз «гепатит С» был поставлен ему в 2013 году. Размер компенсации морального вреда в иске оценивался в 15 миллионов рублей.

Вирус C у мальчика элиминировался (произошло самоизлечение; по оценкам ВОЗ, такое возможно в 25 % случаев заражения). Поэтому представители больницы попросили «в случае удовлетворения исковых требований снизить размер компенсации морального вреда». Они также просили «учесть возраст ребенка на момент заражения и сведения, которые имеются в материалах дела, о том, что на сегодня фактически вирусной нагрузки нет, ребенок не нуждается ни в противовирусной, ни в противогепатитной терапии», –пишет «Коммерсант».

Отмечается, что в 2019 году ребенку пришлось поменять школу после того, как был обнародован диагноз мальчика. Об этом мать сообщила на суде, отвечая на вопрос юриста больницы, «какие у десятилетнего мальчика могут быть моральные страдания».

Уже после завершения эпидемиологического расследования, с 11 декабря 2019 года по 15 января 2020 года управление Роспотребнадзора по Амурской области провело внеплановую проверку в АОДКБ. Были выявлены нарушения.

«По результатам проверки в отделении выявлены нарушения требования при проведении парентеральных медицинских манипуляций и по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима. Юридическому лицу ГАУЗ АО "АОДКБ" и четырем должностным лицам вручены извещения о необходимости явки для составления протоколов об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – Прим. ред.). Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, акт внеплановой проверки направлен в прокуратуру Амурской области», – говорится в сообщении ведомства.

В документе отмечается, что о результатах была проинформирована глава санитарно-противоэпидемической комиссии правительства Амурской области Ольга Лысенко: «Инициировано проведение внеочередного заседания комиссии … для принятия дополнительных мер по соблюдению профилактических и противоэпидемических мер в гематологическом отделении АОДКБ».

21 января было официально объявлено, что Ольга Лысенко «покидает пост заместителя председателя правительства по собственному желанию». Тем не менее источник «Ъ» в правительстве региона не считает, что уход Лысенко, курировавшей социальный блок, связан с ситуацией в АОДКБ: «Совпадение случайно».

По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице в декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». С 2006 по 2018 годы более 100 детей – пациентов гематологического отделения ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» – были инфицированы гепатитом С.

После поднявшейся шумихи в минздраве Амурской области теперь рассматривают вопрос о возможности строительства нового корпуса АОДКБ, поскольку сейчас структура гематологического отделения детской областной больницы «не полностью» соответствует рекомендуемой структуре гематологического отделения, предусмотренной приказом Минздрава РФ. Отделение расположено в помещениях старого здания, спроектированного и построенного в 1962 году.

Пока же на 2020 год запланирован капитальный ремонт гематологического отделения детской областной больницы.

Между тем, по данным ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в Амурской области на начало текущего года на диспансерном учете состояло 3 275 больных хроническим вирусным гепатитом C, в том числе 132 ребенка в возрасте до 17 лет.

За последние девять лет частота регистрации хронического гепатита C среди детей в Приамурье превышает показатель по России в два и более раза. За 11 месяцев прошлого года в регионе число зарегистрированных случаев хронического гепатита C среди детей (девять случаев на 100 тысяч населения), что в 6,9 раза было выше, чем в среднем по России, пишет «Интерфакс».

На уровне правительства области в сентябре 2019 года была утверждена отдельная межведомственная программа «Лечение и реабилитация детей с вирусными гепатитами С в Амурской области на 2019-2022 годы». В дальнейшем она может быть продлена до излечения всех детей с вирусным гепатитом С, имеющих онкологические заболевания.