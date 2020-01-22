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22января
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сегодня, 13:15 8

Суд приостановил строительство торгового комплекса в Благовещенске

Суд приостановил строительство торгового комплекса в Благовещенске
Фото: Амур.инфо

Арбитражный суд Амурской области на три месяца приостановил деятельность по строительству в Благовещенске торгового комплекса в районе центрального рынка. Организацию-застройщика уличили в проведении работ без получения разрешения.

В Арбитражный суд обратилась инспекция государственного строительного надзора Амурской области. Она хотела привлечь к ответственности одну из организаций за строительство торгового центра «Европейский» на территории центрального рынка (пересечение улиц Красноармейской и Шевченко) без соответствующего разрешения.

«Исследовав материалы дела, суд установил, что ответчиком в период с 31 июля по 1 ноября 2019 года велись работы по возведению 10, 11 и 12 этажа здания, однако, согласно разрешению на строительство от 18 апреля 2018 года, количество этажей составляет 6, 9 (включая подвал и технический этаж). Следовательно, в нарушение части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации обществом велись работы по возведению 12-го этажа здания (включая подвал) без соответствующего разрешения на строительство указанного объекта. Событие правонарушения подтверждено актом проверки от 7 ноября 2019 года, протоколом об административном правонарушении от 19 ноября 2019 года, фототаблицами, приложенными к материалам дела», – сообщается на сайте Арбитражного суда.

Суд учел, что возведение объекта продолжается в отсутствие разрешения, это «создает непосредственную угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц». Строительство идет, несмотря на запрет. Таким образом, было решено, что административный штраф в качестве наказания здесь не подходит. Организацию наказали приостановлением деятельности по строительству торгового комплекса сроком на 90 суток.

Амур.инфо сообщало, каким должен стать этот торговый комплекс. В частности, здание украсит круговая смотровая площадка, также в нем расположится большой по площади фитнес-зал. Предварительно, ТРЦ планируется сдать в эксплуатацию к концу 2021 года, открыть для посетителей – в 2022-м.

Строительство этого объекта началось в 2012 году. Реализацией проекта занималась компания, которая затем обанкротилась. В последующем возведением ТРЦ занялось другое предприятие.

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#строительство #суды #торговля

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Комментарии
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  • us.2001

    us.2001
    1 час назад

    денег не закинули государственной инспекции строительного надзора не закинули )))

  • us.2001

    us.2001
    1 час назад

    государственной инспекции строительного надзора денег забыли закинуть ))

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    57 минут назад

    Вот так и делается бизнесс в России. Разрешение получают на одно здание, а по факту строят совершенно другое и этажность здания увеличмвают.

    Застройщиком является Федорчук, который построил Острова. Данный господин наверное очень жалный и скупой, раз строит здание на которое нет разрешения!!!

  • foxik62

    foxik62
    47 минут назад

    А потом удивляемся, что это здания рушатся

  • inoy

    inoy
    44 минуты назад

    у наверное на и был расчет, когда выкупал эту заброшку, а может быть от него как от успешного бизнесмена ждали "большего")))

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    21 минута назад

    Просто так решил ещё 3 этажа построить. И думаю,что построит и сдаст. И все примут, и подпишут

  • Myxira

    Myxira
    15 минут назад

    "Организацию наказали приостановлением деятельности по строительству торгового комплекса сроком на 90 суток" - смысл в этом?...

    Сколько таких случаев: не так давно кричали о незаконном строительстве на углу 50 лет/Красноармейская - и что?... - все достроено. Так и здесь - получит в любом случае Федорчук разрешение, достроит, как и задумывал. И пусть строит человек, ибо надоело смотреть на то безобразие, что много лет было.

  • холостяк

    холостяк
    11 минут назад

    «Исследовав материалы дела, суд установил, что ответчиком в период с 31 июля по 1 ноября 2019 года велись работы по возведению 10, 11 и 12 этажа здания, однако, согласно разрешению на строительство от 18 апреля 2018 года, количество этажей составляет 6, 9 (включая подвал и технический этаж). Следовательно, в нарушение части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации

    Ну я думаю разрешения получат. Другое дело что фундамент может и не выдержать лишних 3-5 этажей.

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