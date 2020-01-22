Суд приостановил строительство торгового комплекса в Благовещенске

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Арбитражный суд Амурской области на три месяца приостановил деятельность по строительству в Благовещенске торгового комплекса в районе центрального рынка. Организацию-застройщика уличили в проведении работ без получения разрешения.

В Арбитражный суд обратилась инспекция государственного строительного надзора Амурской области. Она хотела привлечь к ответственности одну из организаций за строительство торгового центра «Европейский» на территории центрального рынка (пересечение улиц Красноармейской и Шевченко) без соответствующего разрешения.

«Исследовав материалы дела, суд установил, что ответчиком в период с 31 июля по 1 ноября 2019 года велись работы по возведению 10, 11 и 12 этажа здания, однако, согласно разрешению на строительство от 18 апреля 2018 года, количество этажей составляет 6, 9 (включая подвал и технический этаж). Следовательно, в нарушение части 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации обществом велись работы по возведению 12-го этажа здания (включая подвал) без соответствующего разрешения на строительство указанного объекта. Событие правонарушения подтверждено актом проверки от 7 ноября 2019 года, протоколом об административном правонарушении от 19 ноября 2019 года, фототаблицами, приложенными к материалам дела», – сообщается на сайте Арбитражного суда.

Суд учел, что возведение объекта продолжается в отсутствие разрешения, это «создает непосредственную угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц». Строительство идет, несмотря на запрет. Таким образом, было решено, что административный штраф в качестве наказания здесь не подходит. Организацию наказали приостановлением деятельности по строительству торгового комплекса сроком на 90 суток.

Амур.инфо сообщало, каким должен стать этот торговый комплекс. В частности, здание украсит круговая смотровая площадка, также в нем расположится большой по площади фитнес-зал. Предварительно, ТРЦ планируется сдать в эксплуатацию к концу 2021 года, открыть для посетителей – в 2022-м.

Строительство этого объекта началось в 2012 году. Реализацией проекта занималась компания, которая затем обанкротилась. В последующем возведением ТРЦ занялось другое предприятие.