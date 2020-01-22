Виктория Хопатько назначена новым вице-мэром Благовещенска

Фото: управление культуры администрации г. Благовещенска

Новым вице-мэром Благовещенска стала начальник городского управления культуры Виктория Хопатько. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Кресло заместителя мэра в администрации освободилось 21 января.

Как сообщало Амур.инфо, во вторник заместитель мэра Юлия Рябинина была назначена заместителем председателя правительства Амурской области.

Новый вице-мэр будет курировать социальные вопросы. Распоряжение о назначении Виктории Андреевны уже подписано, к работе она приступит с 23 января. Исполнять обязанности начальника городского управления культуры будет Валентина Мищенко, которая до сегодняшнего дня работала руководителем сектора управления.

Виктория Хопатько родилась в Белогорске в 1976 году. Она окончила БГПУ по специальности «Педагогика и методика начального образования». Работала в Доме детского и юношеского творчества Белогорска, в отделе образования администрации Белогорского района, а также занимала пост заместителя главы администрации Белогорского района. В 2011 году Виктория Андреевна была назначена на должность начальника управления культуры администрации города Благовещенска.