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22января
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сегодня, 11:52 5

Виктория Хопатько назначена новым вице-мэром Благовещенска

Виктория Хопатько назначена новым вице-мэром Благовещенска
Фото: управление культуры администрации г. Благовещенска

Новым вице-мэром Благовещенска стала начальник городского управления культуры Виктория Хопатько. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Кресло заместителя мэра в администрации освободилось 21 января.

Как сообщало Амур.инфо, во вторник заместитель мэра Юлия Рябинина была назначена заместителем председателя правительства Амурской области.

Новый вице-мэр будет курировать социальные вопросы. Распоряжение о назначении Виктории Андреевны уже подписано, к работе она приступит с 23 января. Исполнять обязанности начальника городского управления культуры будет Валентина Мищенко, которая до сегодняшнего дня работала руководителем сектора управления.

Виктория Хопатько родилась в Белогорске в 1976 году. Она окончила БГПУ по специальности «Педагогика и методика начального образования». Работала в Доме детского и юношеского творчества Белогорска, в отделе образования администрации Белогорского района, а также занимала пост заместителя главы администрации Белогорского района. В 2011 году Виктория Андреевна была назначена на должность начальника управления культуры администрации города Благовещенска.

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#городская власть

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    33 минуты назад

    сколько там платных мест из бюджета?деньги народные качают-какая у них работа-пшик

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    32 минуты назад

    это все понятно, а бабку когда на пенсию?

  • игнатий

    игнатий
    19 минут назад

    правильное решение

  • жирафбольшой

    жирафбольшой
    17 минут назад

    А кто станет новым начальником культуры?

  • Дукла

    Дукла
    3 минуты назад

    вопрос в том нужно ли народу такая куча заместителей?

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