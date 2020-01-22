Кто потерял посты в российском правительстве

Фото: kremlin.ru

РБК сделал фотоподборку тех, кому не нашлось места в новом правительстве

Дмитрий Медведев – был премьер-министром, возраст 54 года; Максим Орешкин – был министром экономического развития, возраст 37 лет; Ольга Васильева – была министром просвещения, возраст 60 лет; Михаил Котюков – был министром науки и высшего образования, возраст 43 года.

Вероника Скворцова – была министром здравоохранения, возраст 59 лет; Максим Топилин – был министром труда и соцзащиты, возраст 52 года; Дмитрий Козак – был вице-премьером, курировал промышленный сектор и ТЭК, возраст 61 год; Максим Акимов – был вице-премьером, курировал вопросы транспорта, связи и нацпроект «Цифровая экономика» возраст 49 лет.

Константин Носков – был министром цифрового развития, возраст 41 год; Виталий Мутко был вице-премьером, курировал сферу строительства, возраст 61 год; Сергей Чеботарев – был министром по делам Северного Кавказа, возраст 50 лет; Ольга Голодец – была вице-премьером, курировала вопросы культуры, спорта и туризма, возраст 57 лет.

Владимир Мединский – был министром культуры, возраст 49 лет; Павел Колобков – был министром спорта, возраст 50 лет; Алексей Гордеев – была вице-премьером, курировал сельское хозяйство, 64 года; Алексей Коновалов – был министром юстиции, возраст 51 год.

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Использованы фото: Александр Земляниченко / Bloomberg; Стоян Васев / ТАСС; Александр Вильф / РИА Новости; Сергей Бобылев / ТАСС; Сергей Пятаков / РИА Новости; Дмитрий Астахов / РИА Новости; Вадим Денисов / ТАСС; Екатерина Штукина / ТАСС; Илья Питалев / РИА Новости; Владимир Гердо / ТАСС; Михаил Джапаридзе / ТАСС; Юрий Стрелец / РИА Новости; Александр Кряжев / РИА Новости; Григорий Сысоев / РИА Новости.