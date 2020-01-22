Выпускник ДВОКУ и его девушка погибли в аварии в Подольске

Парень и девушка из Благовещенска погибли в ДТП, случившемся в Подольске 17 января. Вадим Иванов в 2018 году окончил ДВОКУ и по распределению отправился служить в Подмосковье. С ним поехала его девушка Арина. Объявлен сбор средств на похороны погибших.

После окончания ДВОКУ благовещенец отправился служить в Подольск. С Вадимом поехала его девушка Арина с ее маленькой дочкой. Жизни Вадима и Арины оборвались днем 17 января. В их легковой «форд» врезался грузовик, повернувший налево, на второстепенную дорогу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Ford Focus и пассажир данного автомобиля погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Оба 1997 года рождения», – цитирует слова сотрудницы пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск РИА Московской области.

Фото: podolskriamo.ru

Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с мамой погибшего. Она подтвердила информацию о гибели сына. «У меня погиб сын, военный, в Подольске. В 2018 году он окончил ДВОКУ, по распределению поехал в Подольск. 17 января Вадим погиб вместе с гражданской женой в аварии. Арина тоже из Благовещенска. Их должны вместе привезти, чтобы похоронить на родине. В плане денег – нужно оплатить поминки. Там помогает часть, здесь ДВОКУ будет помогать», – рассказала Светлана Сергеевна. Мать добавила, что 9 декабря 2019 года ее сын отметил 22-й день рождения.

О гибели дочери Арины в своем инстаграм-аккаунте пишет ее мама. «Им просто не уступили дорогу. Они планировали расписаться, доделать ремонт, учиться, работать и жить долго и счастливо… Они любили друг друга и умерли в один день» – горюет Ираида Гейдерман.

У Арины осталась пятилетняя дочь. Ребенка заберет бабушка.

Отправка тел погибших молодых людей состоится в среду, 22 января, из морга города Климовска. Об этом сообщила мама Арины.

Друг Вадима распространил объявление о сборе средств в связи с трагедией. Максим рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» об этом. «В тот день Вадим с Ариной ездили на обед в кафе. Когда возвращались в город, в их машину врезался грузовик. Вадим был за рулем, Арина рядом. Они погибли на месте. Потом начальнику части позвонили из ГАИ, сообщили о том, что произошло…» – рассказал Максим.

Он опубликовал в Инстаграме объявление о сборе средств, которые переведет матери погибшего друга. Все, кто захочет поучаствовать в сборе денег, могут обратиться к Максиму по номеру: +7-924-141-44-41.