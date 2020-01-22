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22января
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сегодня, 12:32 2

Дома культуры отдаленных районов Благовещенска отремонтируют и оснастят новой мебелью

Дома культуры отдаленных районов Благовещенска отремонтируют и оснастят новой мебелью
Фото: Амур.инфо

Администрация Благовещенска заключила с министерством культуры и национальной политики Приамурья два соглашения на общую сумму 8,4 миллиона рублей. Один из документов касается обновления материально-технической базы сельских домов культуры, другой – создания модельной библиотеки в областном центре в рамках нацпроекта «Культура».

Так, в этом году планируется оснастить зрительный зал дома культуры села Садовое новыми удобными креслами. В 2021 году ремонт будет проведен в доме культуры села Белогорье, а в 2022-м учреждение оборудуют современными зрительскими креслами.

Власти напоминают, что в рамках реализации национального проекта «Культура» в Благовещенске появится еще одна модельная библиотека. Уже в этом году преобразится до неузнаваемости библиотека искусств по улице Ленина, 72.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Министрелия

    Министрелия
    1 час назад

    Как это здорово! Все для людей!!!

  • Министрелия

    Министрелия
    1 час назад

    Как это здорово! Все для людей!!!

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