Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22января
Предыдущая новость
сегодня, 18:06 0

В Амурэнергосбыте рассказали о 6 способах передачи показаний электросчетчиков дистанционно

В Амурэнергосбыте рассказали о 6 способах передачи показаний электросчетчиков дистанционно
Фото: pikabu.ru

Амурчане стали чаще передавать показания электросчетчиков дистанционно. Каждый день в период с 20-го по 25-е число месяца в Амурэнергосбыт поступает больше 5 тысяч показаний приборов учета.

Энергетики напомнили, что при отсутствии сведений о количестве потребленных киловатт, начисления производят расчетным методом на основе нормативов.

Передать показания, не приходя в офис энергокомпании, можно 6 способами:

  1. – на сайте ПАО «ДЭК» на странице www.dvec.ru/pokazaniya (без регистрации);
  2. – через личный кабинет на сайте ПАО «ДЭК» (регистрация без посещения клиентского офиса);
  3. – в мобильном приложении (https://www.dvec.ru/amursbyt/private_clients/cabinet/);
  4. – по телефону 8-800-100-3-777 через систему голосового распознавания;
  5. – по SMS на номер +7-914-047-0000 (электроэнергия, Амурская область). Формат сообщения: «номер лицевого счета – пробел – номер счетчика – пробел – текущие показания счетчика». Номер лицевого счета и прибора учета нужно указывать в соответствии с данными квитанции;
  6. – по электронной почте, указанной в счете-квитанции.

В рабочее время передать показания можно в любом офисе ПАО «ДЭК», опустив данные в специальный ящик. В некоторых домах показания приборов учета снимают и передают старшие домов или управляющие компании.

Просмотров всего: 21

#ЖКХ #энергетика

распечатать


Власть

Судьбу общежития завода-банкрота «ЦАРЗ-19» в Белогорске вновь рассмотрят в суде
Общество 1

Благовещенцев возмутили высокие начисления за тепло в январе

Общество 2

Госдума планирует рассмотреть вопрос об отмене комиссии за платежи ЖКХ в феврале
Общество 18

В мэрии Благовещенска обсудили проблему очередей в РКЦ на Калинина
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь