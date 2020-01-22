В Амурэнергосбыте рассказали о 6 способах передачи показаний электросчетчиков дистанционно
Амурчане стали чаще передавать показания электросчетчиков дистанционно. Каждый день в период с 20-го по 25-е число месяца в Амурэнергосбыт поступает больше 5 тысяч показаний приборов учета.
Энергетики напомнили, что при отсутствии сведений о количестве потребленных киловатт, начисления производят расчетным методом на основе нормативов.
Передать показания, не приходя в офис энергокомпании, можно 6 способами:
- – на сайте ПАО «ДЭК» на странице www.dvec.ru/pokazaniya (без регистрации);
- – через личный кабинет на сайте ПАО «ДЭК» (регистрация без посещения клиентского офиса);
- – в мобильном приложении (https://www.dvec.ru/amursbyt/private_clients/cabinet/);
- – по телефону 8-800-100-3-777 через систему голосового распознавания;
- – по SMS на номер +7-914-047-0000 (электроэнергия, Амурская область). Формат сообщения: «номер лицевого счета – пробел – номер счетчика – пробел – текущие показания счетчика». Номер лицевого счета и прибора учета нужно указывать в соответствии с данными квитанции;
- – по электронной почте, указанной в счете-квитанции.
В рабочее время передать показания можно в любом офисе ПАО «ДЭК», опустив данные в специальный ящик. В некоторых домах показания приборов учета снимают и передают старшие домов или управляющие компании.
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