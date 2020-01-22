Ночью дороги в Благовещенске чистили и подсыпали

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В ночь с 21 на 22 января в Благовещенске силами МКП «ГСТК» проводилась уборка снега и подсыпка магистральных дорог, тротуаров. В работе было задействовано 25 единиц техники, 14 дорожных рабочих.

Очистку прилотковой части дороги провели по улицам Богдана Хмельницкого от Зейской до Амурской, Текстильной от Пионерской до Новотроицкого шоссе, Амурской от 50-летия Октября до Трудовой. Заметание дорожного полотна и тротуаров велось по магистральным улицам, а также в районе КПП, микрорайоне.

Ночью также велась подсыпка дорожного полотна на спусках и подъемах по улицам Мухина, Калинина, Театральной, 50-летия Октября, Октябрьской, Чайковского, Игнатьевскому шоссе, а также на Калининской и Театральной кольцевых развязках, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.