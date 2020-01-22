Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:03 1

Ночью дороги в Благовещенске чистили и подсыпали

Ночью дороги в Благовещенске чистили и подсыпали
Фото: admblag.ru

В ночь с 21 на 22 января в Благовещенске силами МКП «ГСТК» проводилась уборка снега и подсыпка магистральных дорог, тротуаров. В работе было задействовано 25 единиц техники, 14 дорожных рабочих.

Очистку прилотковой части дороги провели по улицам Богдана Хмельницкого от Зейской до Амурской, Текстильной от Пионерской до Новотроицкого шоссе, Амурской от 50-летия Октября до Трудовой. Заметание дорожного полотна и тротуаров велось по магистральным улицам, а также в районе КПП, микрорайоне.

Ночью также велась подсыпка дорожного полотна на спусках и подъемах по улицам Мухина, Калинина, Театральной, 50-летия Октября, Октябрьской, Чайковского, Игнатьевскому шоссе, а также на Калининской и Театральной кольцевых развязках, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 275

#погода #транспорт

распечатать


Общество

Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 22 января
Общество 10

«Красивые» автомобильные номера будут продавать на аукционах
Общество 1

В качестве авиакомпании для Дальнего Востока предложили «Аврору»
Общество 1

В Тынде работник локомотивного депо получил травму

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mestny

    mestny
    1 час назад

    вот как снег навалил - нихрена не делают, как три снежинки упало засрали все улицы песком и отчитались об доблестном устранении стихийного бедствия !

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь