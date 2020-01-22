Минздрав РФ: китайский коронавирус – это биологическая угроза для россиян

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Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России. Об этом заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.

21 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, посвященный биологической безопасности страны. На рассмотрении документа депутаты спросили у представителя Минздрава, какие именно биоугрозы стоят перед Россией.

«У нас седьмая статья федерального закона как раз посвящена основным биологическим угрозам, опасностям. <...> Я могу назвать только несколько и продемонстрировать это, по сути дела, примерами из нашей нынешней повседневной жизни. Это изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. И наиболее яркий пример <...> – как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», – сказал Краевой.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй), при этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. К вечеру 21 января число заболевших составляло 300 человек. Из них 270 зафиксировали в провинции Хубэй и более 30 – в других частях страны, включая Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинцию Гуандун, соседствующую с Гонконгом.По предварительной информации, возбудителем стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Среди начальных симптомов – повышение температуры и кашель, пишут РИА Новости.

Вирус уже распространился за пределы Китая — в Южную Корею, Японию, Таиланд и США. Пекин официально подтвердил, что 2019-nCoV передается от человека к человеку.

21 января в России начали работу по созданию вакцины против нового вируса. На это потребуется не меньше 6 месяцев.