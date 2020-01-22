Девочке с лицом «бабушки» на пожертвования сделали пластику

15-летняя китаянка Сяо Фэн, страдающая прогерией сделали пластическую операцию. История девушки облетела весь мир, и доброжелатели нашли деньги для помощи ребенку.

Подросток с рождения страдает прогерией. Это редкое генетическое заболевание вызывает преждевременное старение клеток, поражая не только кожу, но и внутренние органы. Таким же заболеванием страдает мама ребенка. Девочка вспоминает, что в раннем детстве чувствовала себя абсолютно нормальной. «Тогда у меня не было понятий о красоте или уродстве. Несмотря на старое лицо, я была радостной», – рассказала китаянка.

Когда девушка стала подростком, окружающие стали унижать ее и смеяться над внешностью. Постоянные насмешки и оскорбления одноклассников вынудили ее бросить учебу. Девочка закрылась в себе и перестала выходить из дома. Однако после того, как о ней написали многие СМИ, доброжелатели нашли ее.

Недавно Фэн наконец-то смогла узнать, что такое человеческая доброта. Благодаря пожертвованиям ей удалось собрать 20 000 фунтов стерлингов (свыше 1,5 миллионов рублей) и обратиться в клинику пластической хирургии. Над преображением подростка трудилась большая команда медиков: 10 хирургов, 3 анастезиологов и 5 медсестер. Специалисты удалили с лица девушки 7 сантиметров лишней кожи.Операция длилась около 8 часов, а результат удивил девушку и ее родственников. По сообщениям иностранных СМИ, профессионалы убрали излишки кожи, а также изменили форму носа, подбородка, губ.

«Я впервые спал самым крепким сном, потому что верил: врачи смогут вылечить дочь и помочь ей обрести счастливое будущее», – цитирует отца StarHit.

Покрыть медицинские счета Сяо помог филантроп Го Миньи. Девочка сама написала мужчине в момент отчаяния и попросила о помощи. «Я хочу жить нормально. Хочу спокойно выходить на улицу, не прячась от взглядов прохожих. Хочу вернуться в школу и не бояться, что одноклассники будут шушукаться за моей спиной. Я мечтаю стать врачом», – написала девочка в письме.

Мужчина откликнулся на письмо школьницы. Именно он вел переговоры с клиникой, а также организовал благотворительный марафон, который собрал внушительную сумму. Впрочем, итоговая стоимость пластики составила 56 000 фунтов стерлингов (4,5 миллиона рублей), но глава клиники сделала девочке скидку в 70%. По словам доктора Ши, оставшиеся деньги Сяо потратит на дальнейшее лечение.

Похожим заболеванием страдает девочка из Камбоджи. Родственники считают, что причиной ее недуга является плохая карма.