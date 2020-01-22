В России приступили к созданию вакцины против китайского коронавируса

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21 января в России начали работу по созданию вакцины против китайского коронавируса. На это потребуется не меньше 6 месяцев. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения страны.

Создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств, сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава. По словам замглавы ведомства Сергея Краевого, помощь в получении биологических материалов оказывают коллеги из КНР.

По словам ученых, разработка вакцины должна стать одной из приоритетных тем в национальном здравоохранении, поскольку дальнейшее поведение вируса непредсказуемо.

«Сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный. Уже отсеквенировано 16 нуклеоидных последовательностей, и все они не отличаются друг от друга, – пояснил замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин. — Хотя основная проблема РНК-вирусов в том, что они крайне изменчивы, особенно те, что давно циркулируют среди людей. Поэтому есть опасность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов».

Между тем авторитетное китайское издание South China Morning Post сообщает, что к вечеру 21 января число заболевших увеличилось до 300. Из них 270 зафиксировали в провинции Хубэй и более 30 – в других частях страны, включая Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и провинцию Гуандун, соседствующую с Гонконгом. Местные вирусологии высказали опасение о начале третьей волны распространения вируса. Это связано с тем, что заражение выявили у родственников одного из умерших больных и контактировавших с ним сотрудников больницы.

Роспотребнадзор посоветовал воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации. Находясь на территории КНР, рекомендуется не посещать продуктовые рынки, зоопарки и мероприятия с участием животных.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что тактика противоэпидемических мер при необходимости будет корректироваться в рамках работы правительственной комиссии по вопросам химической и биологической безопасности.

В аэропорту Шереметьево во вторник вечером заявили, что в связи с объявленной опасностью распространения инфекции на рейсах из КНР усилен санитарно-эпидемиологический контроль. По данным Reuters, власти Северной Кореи решили закрыть границы для иностранных туристов. Южная часть полуострова ввела «оранжевый» уровень опасности в своих аэропортах, сообщают местные СМИ.

22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирает экстренное совещание чрезвычайного комитета. Его участники должны решить, насколько высока вероятность эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV и нужно ли вводить режим ЧС. Число заразившихся возросло до 291, шестеро из них умерли. Вирус уже проник в Таиланд, Японию, Южную Корею и США.