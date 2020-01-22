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22января
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сегодня, 10:13 0

Амурская область примет военнослужащих, совершающих переход из Хабаровска в Москву

Амурская область примет военнослужащих, совершающих переход из Хабаровска в Москву
Фото: tvzvezda.ru (тематическое изображение)

28 января стартует уникальное событие – переход военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) по маршруту Хабаровск – Москва. Он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Переход будет осуществляться комбинированным способом на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. Общая протяженность маршрута составит 8 492 километра, сообщает пресс-служба ВВО.

Военнослужащие пронесут копию Знамени Победы по территории 17 субъектов России, примут участие в военно-патриотических акциях в населенных пунктах. Как пояснили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ВВО, в маршрут военных входит и Амурская область. В регионе участников перехода ждут к концу следующей недели.

Отправной точкой, своего рода примером для военнослужащих ВВО послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934-1935 годах. Молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8 134 километра за 120 дней.

Переход военнослужащих Восточного военного округа планируется завершить в Москве 7 мая.

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