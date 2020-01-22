Все, что добыто непосильным трудом: Владимир Путин сыронизировал на встрече с новыми членами правительства РФ

С новыми членами правительства глава страны и премьер провели встречу во вторник, 21 января. Об этом сообщается на сайте Кремля и правительства РФ. Владимир Путин поздравил всех с высокими назначениями и пожелал успеха, добавив, что в нем заинтересована вся страна.

Президент также подчеркнул, что база для дальнейшего развития создавалась еще предыдущим правительством, при котором были созданы «очень хорошие макроэкономические условия».

«Но все, что добыто непосильным трудом, – скажу так, с небольшой иронией, но, тем не менее, это правда, – должно быть хорошо использовано на будущее и для достижения общенациональных целей, и для эффективного использования тех инструментов, которые созданы для того, чтобы эти цели были достигнуты, – имею в виду национальные проекты. Предыдущее правительство очень много работало над этим, и это дееспособные инструменты и достойные цели. У вас есть все для того, чтобы они были достигнуты во благо интересов страны и нашего народа. Здесь, безусловно, важнейшей задачей является повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире. Все это абсолютно достижимые цели», – заявил глава страны.

На встрече присутствовал также руководитель правительства РФ Михаил Мишустин. Обращаясь к нему, президент сказал: «Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, вам удастся выйти на самые высокие, самые достойные показатели».

В этот же день Михаил Мишустин провел первое заседание правительства, где обсуждали в том числе меры по реализации послания президента. Во вступительном слове премьер-министр поблагодарил прежних членов правительства, пожелав им найти применение своим способностям «на других соответствующих важных позициях».

Он заявил, что необходимо думать о том, как оправдать доверие президента и жителей страны, а затем обозначил основные направления работы. В их числе – реализация задач, озвученных Владимиром Путиным в послании.

«Это демография, это поддержка семей с детьми. Это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование – все то, что называется повышением уровня жизни наших людей. Я думаю, что это наша самая главная задача, этого от нас ожидают.

Второе. Без сомнения, мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере. Для этого, считаю, первоначально необходимо добиться серьезных изменений климата в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный цикл. Я, кстати, подробно об этом говорил, выступая в Государственной думе. Это очень активно обсуждается и деловым сообществом.

И третье. Конечно, нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя. Надеюсь, что это будет происходить не только в отдельных городах, а по всей стране», – заявил Мишустин.

По его словам, в ближайшее время необходимо внести поправки в федеральный бюджет, которые касаются всех социальных выплат, о которых говорил президент в послании. Он также отметил необходимость сохранить слаженную работу аппарата правительства, министерств и ведомств, чтобы переходный период не отразился на темпах работы правительства.