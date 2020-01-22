Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:57 0

В Амурской области за избиение сослуживцев осудили двоих военнослужащих

В Амурской области за избиение сослуживцев осудили двоих военнослужащих
Фото: ru.depositphotos.com

Белогорский гарнизонный военный суд вынес обвинительное заключение в отношении двоих призывников, служивших в войсковой части села Екатеринославка Октябрьского района Амурской области. Они признаны виновными в совершении преступления по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

Следствием и судом установлено, что 23 мая 2019 около 17:00 в комнате для умывания казармы войсковой части Ибрагимов нанес сослуживцу удар кулаком в лицо. Сослуживец в ответ нанес удары по корпусу и лицу. После – призывников разняли другие военнослужащие.

В этот же день Ибрагимов и Гафланов в комнате для умывания, а также на следующий день, 24 мая, в комнате бытового обслуживания били потерпевших.

«Ибрагимов используя повод для драки, а именно грубый, по его мнению, ответ потерпевших на вопрос: "Ты борзый?", нанес одному из них два удара кулаком в лицо. При этом Гафланов начал душить другого военнослужащего, после чего повалив его на пол, нанес удар ногой в голову», – говорится в сообщении Военного следственного отдела СК РФ по Благовещенскому гарнизону.

В ходе еще одного эпизода преступления, один из потерпевших потерял сознание. Солдат били кулаками в голову.

Суд признал военнослужащих виновными в совершении преступления. Ибрагимову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев, Гафланову – сроком на 1 год и 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает Военный следственный отдел СК РФ по Благовещенскому гарнизону.

Просмотров всего: 134

#военные

распечатать


Общество

Амурская область примет военнослужащих, совершающих переход из Хабаровска в Москву

сегодня, 10:13
Общество

В Приамурье военные начали подготовку к противопаводковому периоду
Общество 14

В Амурской области бомбардировщики отработали авиаудары по наземным целям
Общество 1

Разведчики Амурского объединения ВВО готовятся к Армейским международным играм

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь