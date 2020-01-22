В Амурской области за избиение сослуживцев осудили двоих военнослужащих

Белогорский гарнизонный военный суд вынес обвинительное заключение в отношении двоих призывников, служивших в войсковой части села Екатеринославка Октябрьского района Амурской области. Они признаны виновными в совершении преступления по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

Следствием и судом установлено, что 23 мая 2019 около 17:00 в комнате для умывания казармы войсковой части Ибрагимов нанес сослуживцу удар кулаком в лицо. Сослуживец в ответ нанес удары по корпусу и лицу. После – призывников разняли другие военнослужащие.

В этот же день Ибрагимов и Гафланов в комнате для умывания, а также на следующий день, 24 мая, в комнате бытового обслуживания били потерпевших.

«Ибрагимов используя повод для драки, а именно грубый, по его мнению, ответ потерпевших на вопрос: "Ты борзый?", нанес одному из них два удара кулаком в лицо. При этом Гафланов начал душить другого военнослужащего, после чего повалив его на пол, нанес удар ногой в голову», – говорится в сообщении Военного следственного отдела СК РФ по Благовещенскому гарнизону.

В ходе еще одного эпизода преступления, один из потерпевших потерял сознание. Солдат били кулаками в голову.

Суд признал военнослужащих виновными в совершении преступления. Ибрагимову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев, Гафланову – сроком на 1 год и 3 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает Военный следственный отдел СК РФ по Благовещенскому гарнизону.