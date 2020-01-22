Сахалинский депутат предложил коллегам попробовать снюс, прежде чем его запрещать

Сахалинские депутаты попросят спикера Государственной думы Вячеслава Володина ускорить процесс принятия закона, который бы запретил бестабачные никотиносодержащие смеси, такие как снюсы, никпаки. Во время обсуждения один из депутатов предложил попробовать объект запрета.

Как сообщает ИА Sakh.com, проблему никотиносодержащих смесей в регионе обсуждают уже не первый месяц. В декабре 2019 года состоялось заседание круглого стола в региональном парламенте, в январе – в думе Южно-Сахалинска.

Городские депутаты в числе прочего записали в резолюции пункт направить в областную думу письмо с просьбой ускорить процесс принятия закона, который окончательно бы запретил продажу таких смесей. Областной парламент в свою очередь подготовил такое же обращение в Государственную думу.

«Сотрудники Роспотребнадзора проверили 1 260 торговых точек и только в пяти обнаружили на витрине. Понятно почему: просто не успел кто-то убрать с витрины, а у остальных в загашнике лежит. А его (снюс – прим.ред.) положено изъять, уничтожить. А как, если ты туда зайти не можешь? Поэтому продолжились обращения. Внесен еще 2 декабря в Государственную думу закон, и мы вот этим обращением просим ускорить», – объяснил коллегам депутат Виталий Гомилевский.

Александр Болотников во время обсуждения захотел посмотреть на снюс – ранее он такой продукт не видел. Но депутаты его огорчили, все уже посмотрели во время круглого стола. Виталий Гомилевский поделился воспоминаниями о ярких коробочках и самих никотиновых конфетах, похожих на жвачки.

«А на вкус кто-нибудь пробовал?» – поинтересовалась Наталья Захарчук. «Так, поручение: кто у нас из комитета по молодежной политике? Наталья Иннокентьевна (Ждакаева – прим.ред.), купи, пожалуйста, баночку, дай депутатам попробовать», – со смехом попросил Александр Болотников.

Обменявшись шутками, депутаты приняли текст обращения. В личном разговоре с корреспондентом ИА Sakh.com Виталий Гомилевский добавил, что комитет по социальной политике подготовил обращение и к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, чтобы тот, как в Ленинградской или Амурской областях, выпустил соответствующее постановление или распоряжение.

Гомилевский добавил, что таким образом бороться с продавцами бестабачных никотиновых смесей будет проще и процесс запустится быстрее, чем если принимать соответствующий законопроект.