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сегодня, 09:44 0

В Тынде у жителя Приморья обнаружили шесть шкурок соболя

В Тынде у жителя Приморья обнаружили шесть шкурок соболя
Фото: livt.net

Шесть шкурок соболя обнаружены в рюкзаке у пассажира на железнодорожном вокзале Тынды. Документов на них мужчина показать не смог, в связи с чем служащие управления по охране животного мира Амурской области с сотрудниками Тындинского ЛУ на транспорте изъяли шкурки. В отношении нарушителя, жителя Приморского края, составлен протокол.

«Мужчина заявил, что приобрел шкурки у неизвестного человека. Но доказательств, подтверждающих это, нет. В настоящий момент по данному факту ведется разбирательство. Однако ответить за нарушение пассажиру придется в любом случае – транспортировка продукции охоты без документов запрещена», – сообщил начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

Во избежание проблем с законом специалисты управления советуют амурчанам покупать любую продукцию охоты (как шкуры и рога, так и мясо диких животных) только в магазинах и при наличии сопроводительных документов. При приобретении подобной продукции с рук покупатель рискует не только лишиться уже оплаченного товара, но и оказаться фигурантом дела и по итогу выплатить штраф, а также компенсацию ущерба, причиненного природе региона.

Эти суммы могут быть весьма значительны. Например, каждый соболь стоит 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

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#животные #происшествия #Тында

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