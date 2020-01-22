В Тынде у жителя Приморья обнаружили шесть шкурок соболя

Шесть шкурок соболя обнаружены в рюкзаке у пассажира на железнодорожном вокзале Тынды. Документов на них мужчина показать не смог, в связи с чем служащие управления по охране животного мира Амурской области с сотрудниками Тындинского ЛУ на транспорте изъяли шкурки. В отношении нарушителя, жителя Приморского края, составлен протокол.

«Мужчина заявил, что приобрел шкурки у неизвестного человека. Но доказательств, подтверждающих это, нет. В настоящий момент по данному факту ведется разбирательство. Однако ответить за нарушение пассажиру придется в любом случае – транспортировка продукции охоты без документов запрещена», – сообщил начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

Во избежание проблем с законом специалисты управления советуют амурчанам покупать любую продукцию охоты (как шкуры и рога, так и мясо диких животных) только в магазинах и при наличии сопроводительных документов. При приобретении подобной продукции с рук покупатель рискует не только лишиться уже оплаченного товара, но и оказаться фигурантом дела и по итогу выплатить штраф, а также компенсацию ущерба, причиненного природе региона.

Эти суммы могут быть весьма значительны. Например, каждый соболь стоит 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.