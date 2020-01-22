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22января
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сегодня, 09:26 0

Новый тип коронавируса в Китае дошел до соседней с Благовещенском провинции

Новый тип коронавируса в Китае дошел до соседней с Благовещенском провинции
Фото: pixabay.com

Новый тип коронавируса дошел до провинции Хэйлунцзян. В городе Муданьцзян обнаружен один случай заражения вирусом, по предварительным проверкам, схожим с коронавирусом из города Ухань. Схожие симптомы обнаружены у 69-летнего пациента.

«В Муданьцзяне, в отделении пульманологии городской больницы № 2, в тяжелом состоянии находится 69-летний пациент, который ездил в Ухань навещать родственников. В ходе предварительных анализов, которые были сданы пациентом 21 января, выяснилось, что он, вероятно, инфицирован новым типом коронавируса. Анализы отправлены экспертам провинции Хэйлунцзян и экспертам национального уровня. Медицинский персонал делает все от себя зависящее, чтобы спасти пациента. Убедительная просьба ко всем принимать предохранительные меры», – говорится в заявлении комитета гигиены и здравоохраненния города Муданьцзян.

На данный момент это первый случай подозрения на новый тип коронавируса в пограничной с РФ китайской провинции. Как сообщает Biang со ссылкой на телевидение провинции Хэйлунцзян, власти провинции, в рамках борьбы со вспышкой заболевания, примут ряд мер. Речь идет о регулярном измерении температуры тела граждан, а также о помещении заболевших с симптомами пневмонии в карантин до выяснения, инфицированы они коронавирусом или нет.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. В стране зарегистрировано 319 случаев заражения, 270 случаев в провинции Хубэй, 10 – в Пекине, 17 – в провинции Гуандун, 6 – в Шанхае, 5 в провинции Чжэцзян, 2 в городе Тяньцзинь, 5 – в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване. Шесть человек скончались. Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в связи с распространением коронавируса в соседнем Китае в Амурской областной инфекционной больнице объявлен режим повышенной готовности. Там готовы отдельный изолированный бокс, необходимый запас медикаментов, персонал проинструктирован.

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#коронавирус в Китае #здоровье

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