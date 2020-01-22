Амурчан, уходящих на пенсию в 2020 году, ждут в Пенсионном фонде с документами

Амурчанам, собирающимся на пенсию в 2020 году, уже можно обращаться в Пенсионный фонд с документами. Предварительная оценка пенсионных прав необходима для того, чтобы пенсию назначили в полном объеме и в положенный срок.

Право на назначение страховой пенсии в связи с повышением пенсионного возраста в текущем году отодвигается до достижения возраста 56 лет и 6 месяцев – у женщин и 61 года и 6 месяцев – у мужчин.

Как отмечают в отделении Пенсионного фонда Амурской области, практика показывает, что многие граждане за назначением выплаты обращаются при достижении пенсионного возраста. И нередки случаи, когда предоставленные для назначения пенсии документы не всегда отвечают предъявляемым к ним требованиям. Например, в трудовой книжке имеются незаверенные исправления, отсутствуют печати и подписи, не внесены сведения о переименовании или реорганизации предприятия, отсутствуют документы, подтверждающие изменение фамилий после заключения или расторжения брака, и так далее. В связи с чем специалисты фонда помогают запросить сведения и недостающие документы в соответствующих инстанциях.

Чтобы положенная выплата была назначена в срок, будущим пенсионерам рекомендуется обращаться с документами в Пенсионный фонд не менее чем за девять месяцев до наступления пенсионного возраста с учетом его повышения. Необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку, справки, подтверждающие периоды работы, не внесенные в трудовую книжку, военный билет и справки, уточняющие особый характер работы или условий труда, необходимых для назначения льготной пенсии и подтверждающих постоянную занятость на льготной работе.

Кроме того, прилагаются и документы об изменении фамилии, имени, отчества, о нетрудоспособных членах семьи, находящихся на иждивении и другие. А также справка от работодателя о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев работы подряд, имевшей место до 1 января 2002 года, в случае если в Пенсионном фонде сведения о заработке за 2000–2001 год отсутствуют либо он не позволяет рассчитать максимальное отношение заработка.

Заявление о назначении пенсии подается за один месяц до достижения пенсионного возраста с учетом его повышения. Сделать это можно в подразделениях Пенсионного фонда Амурской области, многофункциональных центрах, а также в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Здесь же можно выбрать и способ доставки пенсии – через банк или на почте.

Горячая линия отделения ПФР по Амурской области: (4162) 202-400.