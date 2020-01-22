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сегодня, 09:30 1

Въезжающих в Хэйхэ встречают горячими пельменями и сувенирами

Въезжающих в Хэйхэ встречают горячими пельменями и сувенирами
Фото: biang.ru

Пограничники на пунктах пропуска Хэйхэ, Суйфэньхэ, Тунцзян, Дуннин и других, расположенных на границе с Россией, встречают въезжающих в Китай пассажиров горячими пельменями и сувенирами. При этом гражданам напоминают о мерах безопасности.

На 25 января в этом году выпадает китайский Новый год. Это Годом крысы. В преддверии праздника пограничники организовали для туристов целую серию мероприятий. Они могут написать поздравления с китайским Новым годом и окунуться в новогоднюю атмосферу прямо на пункте пропуска, сообщает Biang.ru со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение.

«Скоро наступит китайский Новый год. Очень хочу уже попасть домой. Очень рада, что дяди и тети на таможне нас угостили пельменями и вручили нам этих забавных мышей. Спасибо вам», – сказала в интервью телеканалу туристка по имени Люй Гоцин.

Фото: biang.ru

Ранее сообщалось, что во время китайского Нового года китайские пункты пропуска на границе с РФ не будут работать несколько дней. Сейчас на погранпереходах России с Китаем вырос пассажиропоток в связи с тем, что проживающие в РФ граждане КНР массово возвращаются на родину на новогодние праздники.

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#Китай #праздники

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    9 минут назад

    кирпичи сейчас все пельмени слопают

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