Отдыхающим на Ибице и Майорке запретят пить и прыгать с балконов: обзор прессы

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В школе Италии богатых и бедных учеников развели по разным корпусам; к 2100 году Земля станет планетой дураков; Венгрия сумела избавиться от гастарбайтеров. Обзор прессы подготовлен ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным.

Напишут же такое

«Российская газета» сегодня публикует инструкцию, как выбраться из хронического безденежья. Сразу скажу, что об автоматах там речи нет. И вообще этот материал вряд ли можно считать актуальным на фоне заявлений нового премьер-министра о том, что приоритетным направлением в его работе станет повышение благосостояния россиян. Поэтому я сразу заострю ваше внимание на статье о том, что в одной из итальянских школ учеников поделили на богатых и бедных. Те, что при деньгах – в одном корпусе школьного здания, те, что другие – в другом. Понятно, что в одном корпусе ремонт получше, в другом – облупленные стены. В комментарии к публикации пишут, что в российской школе такое вряд ли могло произойти.

Полный абзац

Еще в «Российской газете» написали о том, что два главных курорта Испании – Ибица и Майорка – вводят сухой закон для отдыхающих. Под запрет попали реклама алкоголя, уличные автоматы со спиртными напитками. Говорится, что столь жестких мер по борьбе с пьянством такие курорты не знали. Ну а теперь основное в этих мерах: согласно новым законоуложениям купить спиртное там можно будет только с 8:00 до 21:30. Это даже не жесткие, это жестокие меры! Кроме того, под строжайшим запретом окажется одно из самых любимых «развлечений» отдыхающих – прыжки с балконов, в основном в бассейн.

Вам статья

Из «Моей Мадонны» узнал, что у нас в области увеличилось количество миллионеров. За прошедший год о своих доходах от 1 до 10 миллионов отчитались 4 780 жителей Приамурья, что почти на 900 человек больше, чем в прошлом году. Тех же, кто заработал свыше 10 миллионов, оказалось 240 человек. Речь, если что, идет о миллионерах рублевых, что, в принципе, тоже неплохо.

Еще пишут о замене в областном правительстве, но, скорее всего, вы об этом уже узнали из соцсетей, повторяться не буду.

Не пропусти

Еще ваше внимание явно привлечет материал Дарьи Дружининой о том, как отмечают праздники в интернациональной семье. Глава семьи – уроженец Поднебесной, а глава семьи с женской стороны – уроженка России. Ну, коротко говоря, хорошо отмечают: свадьбу свою играли дважды – в Китае и в нашей стране, Новый год отмечают дважды – по нашему календарю и по Восточному. В той части публикации, где говорится о традициях национальных кухонь, с удивлением узнал, что в Китае запрещена продажа красной икры. Поэтому китайский Новый год отмечают пельменями.

Есть и еще интересный материал в «Мадонне» – как стать звездой, но вижу, на меня косо поглядывают другие издания.

Очень интересно

Много интересного в «АиФ». И самое малозначимое – на мой взгляд – это публикации, типа «Десять малоизвестных фактов о новом премьер-министре России», или «Что известно о новом генпрокуроре»… Бог с ними. Куда интереснее прочесть о том, как Венгрия в самые короткие сроки избавилась от гастарбайтеров. А еще я с удовольствием прочел интервью с Дмитрием Харатьяном – все-таки уже 60 стукнуло, а все, как юноша, да? Или про фотографа-самоучку, в кадр которому попали такие величины, как Михаил Барышников и Роман Полански, Венедикт Ерофеев и Анатолий Зверев… Вы что-нибудь слышали про художника Анатолия Зверева? Гений с драматической судьбой. Повод полазить по закоулкам интернета.

На посошок

Остались еще две газеты – «Комсомольская правда» и «Телепорт», а времени – только на одно издание. В «Телепорте» подробно рассказывается о том, что собой представляет алкогольный психоз (кошмары, разбитость, тряска и т.д.) – то есть ничего для вас нового, поэтому я сразу о «Комсомолке».

Сразу скажу, есть что почитать. Например, о том, чем болели и от чего умерли выдающиеся деятели советской эпохи. Разве не интересно узнать, что генсека Черненко свела в могилу… копченая рыба? Но самое-самое – это сообщение о том, что к 2100 году Земля станет планетой дураков! С грустью и большим сожалением приходится признаваться в ошибке: мы-то думали, что это время уже давно наступило, а оказывается, вон оно как.