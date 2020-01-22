Депутат предложил освободить Дальний Восток от уплаты федеральных налогов

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается освободить дальневосточных жителей и организации от всех восьми федеральных налогов. Такой проект поправок в Налоговый кодекс подготовил депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в палате Приморский край.

Проект есть в распоряжении «Парламентской газеты». Как сообщает издание, в настоящее время Налоговый кодекс устанавливает восемь федеральных налогов и сборов, три региональных налога и два местных. «Законопроект направлен на освобождение граждан России и российских организаций Дальневосточного региона от восьми федеральных налогов», – говорится в пояснительной записке.

Речь идет об освобождении от НДС, от уплаты акцизов, от НДФЛ, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, водного налога, от уплаты госпошлины и сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов.

Отмечается, что документ не затрагивает региональные и местные налоги, установленные Налоговым кодексом, и касается только федерального налогообложения. Также законопроектом не предлагается освобождать от налогообложения иностранцев и иностранные организации.

«Данная мера позволит привлечь граждан России из других регионов переселиться в Дальневосточный регион, в том числе для создания новых российских организаций, чья деятельность будет направлена на повышение экономического потенциала страны», – отмечает автор.

Также он приводит данные ФНС, согласно которым поступления в федеральный бюджет по налогам в 2011 году по ДФО составили немногим более 40 миллионов рублей. Таким образом, выпадающие доходы федерального бюджета после отмены указанных налогов составят около 40 миллионов рублей ежегодно, говорится в финансово-экономическом обосновании.

К проекту прилагается отзыв правительства. В кабмине указали, что реализация предлагаемых мер приведет к выпадающим доходам бюджетной системы, источники компенсации которых не определены законопроектом. Также в правительстве напомнили, что законодательством о налогах и сборах уже предоставлен ряд стимулирующих мер и льгот организациям и жителям на Дальнем Востоке. В связи с этим кабинет министров не поддержал проект.