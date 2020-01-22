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22января
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сегодня, 09:12 3

Депутат предложил освободить Дальний Восток от уплаты федеральных налогов

Депутат предложил освободить Дальний Восток от уплаты федеральных налогов
Фото: pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается освободить дальневосточных жителей и организации от всех восьми федеральных налогов. Такой проект поправок в Налоговый кодекс подготовил депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представляющий в палате Приморский край.

Проект есть в распоряжении «Парламентской газеты». Как сообщает издание, в настоящее время Налоговый кодекс устанавливает восемь федеральных налогов и сборов, три региональных налога и два местных. «Законопроект направлен на освобождение граждан России и российских организаций Дальневосточного региона от восьми федеральных налогов», – говорится в пояснительной записке.

Речь идет об освобождении от НДС, от уплаты акцизов, от НДФЛ, налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, водного налога, от уплаты госпошлины и сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов.

Отмечается, что документ не затрагивает региональные и местные налоги, установленные Налоговым кодексом, и касается только федерального налогообложения. Также законопроектом не предлагается освобождать от налогообложения иностранцев и иностранные организации.

«Данная мера позволит привлечь граждан России из других регионов переселиться в Дальневосточный регион, в том числе для создания новых российских организаций, чья деятельность будет направлена на повышение экономического потенциала страны», – отмечает автор.

Также он приводит данные ФНС, согласно которым поступления в федеральный бюджет по налогам в 2011 году по ДФО составили немногим более 40 миллионов рублей. Таким образом, выпадающие доходы федерального бюджета после отмены указанных налогов составят около 40 миллионов рублей ежегодно, говорится в финансово-экономическом обосновании.

К проекту прилагается отзыв правительства. В кабмине указали, что реализация предлагаемых мер приведет к выпадающим доходам бюджетной системы, источники компенсации которых не определены законопроектом. Также в правительстве напомнили, что законодательством о налогах и сборах уже предоставлен ряд стимулирующих мер и льгот организациям и жителям на Дальнем Востоке. В связи с этим кабинет министров не поддержал проект.

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#Дальний Восток #налоги #российская власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    24 минуты назад

    Это получается что на проверку разворованного космодрома Восточном выделили столько же сколько денег сколько собирают налогов с ДВ за 5-6 лет? А ведь это простым людям реальный доход был бы который сразу бы ощутили, особенно эти 13%, но нет зажали. Лучше пособие по нищете новое придумают, дешевле выйдет.

  • Max412

    Max412
    5 минут назад

    Круто очень размахнулся. Одного бы НДФЛ хватило, для постоянно проживающих и работающих в ДФО. Тогда бы реальная помощь была. Было бы о чем говорить. А так очередной популизм от ЛДПР, который был логично отвергнут. В общем очередная показуха в духе ЛДПР.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 минуты назад

    Странная волна от либерал-дерьмократов.

    Какие-то нереальные прожекты каждый день рожают.

    И всё уже заранее мертворожденное.

    Наверное, команду от вождя получили на проявление активности.

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