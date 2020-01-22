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22января
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сегодня, 08:41 0

Молодой человек ограбил ломбард в Благовещенске (видео)

Молодой человек ограбил ломбард в Благовещенске (видео)
Фото: кадр видео

Полицейские Благовещенска раскрыли грабеж, который был совершен в ломбарде. В преступлении подозревают молодого человека.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратилась руководитель предприятия, занимающегося скупкой и реализацией ювелирных изделий. Женщина сообщила, что в ломбард зашел неизвестный мужчина и, разбив витрину, похитил ювелирные изделия. Сумма ущерба превысила 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

По факту грабежа стражи порядка возбудили уголовное дело. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и в ходе отработки лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, вышли на возможного подозреваемого. Сотрудники задержали молодого человека 2000 года рождения. Он сознался в содеянном и был помещен в изолятор временного содержания. Часть похищенного имущества вернули законной владелице.

Видео пресс-службы УМВД России по Амурской области

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#криминал #происшествия

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