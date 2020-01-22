Сформирован новый состав правительства РФ: Трутнев и Козлов остались на прежних постах
Владимир Путин подписал Указы о назначении новых членов правительства. Документы опубликованы на сайте Кремля. Число заместителей премьер-министра сократилось до девяти. Вице-премьер, полпред в ДФО Юрий Трутнев и глава Минвостокравития Александр Козлов остались на своих постах.
Полный список нового кабинета министров:
- Андрей Белоусов – первый заместитель председателя правительства,
- Дмитрий Григоренко – вице-премьер – глава аппарата правительства,
- Юрий Трутнев – вице-премьер, полпред в ДФО,
- Виктория Абрамченко – вице-премьер,
- Татьяна Голикова – вице-премьер,
- Юрий Борисов — вице-премьер,
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер,
- Алексей Оверчук — вице-премьер,
- Марат Хуснуллин — вице-премьер.
Министры:
- Сергей Шойгу — министр обороны,
- Сергей Лавров — министр иностранных дел,
- Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
- Константин Чуйченко — министр юстиции,
- Владимир Колокольцев — министр внутренних дел,
- Ольга Любимова — министр культуры,
- Александр Новак — министр энергетики,
- Евгений Дитрих — министр транспорта,
- Денис Мантуров — министр промышленности и торговли,
- Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций,
- Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии,
- Михаил Мурашко — министр здравоохранения,
- Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства,
- Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ,
- Сергей Кравцов — министр просвещения,
- Валерий Фальков — министр науки и высшего образования,
- Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики,
- Олег Матыцин — министр спорта,
- Антон Котяков — министр труда и социальной защиты,
- Антон Силуанов — министр финансов,
- Максим Решетников — министр экономического развития.
Согласно президентскому указу «О структуре федеральных органов исполнительной власти», министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития. Также теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития, сообщают РИА-Новости.
В составе правительства – 14 новичков. В их числе и первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее он работал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
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