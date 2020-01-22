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22января
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сегодня, 06:36 8

Сформирован новый состав правительства РФ: Трутнев и Козлов остались на прежних постах

Сформирован новый состав правительства РФ: Трутнев и Козлов остались на прежних постах
Фото: www.kremlin.ru

Владимир Путин подписал Указы о назначении новых членов правительства. Документы опубликованы на сайте Кремля. Число заместителей премьер-министра сократилось до девяти. Вице-премьер, полпред в ДФО Юрий Трутнев и глава Минвостокравития Александр Козлов остались на своих постах.

Полный список нового кабинета министров:

  1. Андрей Белоусов – первый заместитель председателя правительства,
  2. Дмитрий Григоренко – вице-премьер – глава аппарата правительства,
  3. Юрий Трутнев – вице-премьер, полпред в ДФО,
  4. Виктория Абрамченко – вице-премьер,
  5. Татьяна Голикова – вице-премьер,
  6. Юрий Борисов — вице-премьер,
  7. Дмитрий Чернышенко — вице-премьер,
  8. Алексей Оверчук — вице-премьер,
  9. Марат Хуснуллин — вице-премьер.

Министры:

  1. Сергей Шойгу — министр обороны,
  2. Сергей Лавров — министр иностранных дел,
  3. Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
  4. Константин Чуйченко — министр юстиции,
  5. Владимир Колокольцев — министр внутренних дел,
  6. Ольга Любимова — министр культуры,
  7. Александр Новак — министр энергетики,
  8. Евгений Дитрих — министр транспорта,
  9. Денис Мантуров — министр промышленности и торговли,
  10. Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций,
  11. Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии,
  12. Михаил Мурашко — министр здравоохранения,
  13. Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства,
  14. Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ,
  15. Сергей Кравцов — министр просвещения,
  16. Валерий Фальков — министр науки и высшего образования,
  17. Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики,
  18. Олег Матыцин — министр спорта,
  19. Антон Котяков — министр труда и социальной защиты,
  20. Антон Силуанов — министр финансов,
  21. Максим Решетников — министр экономического развития.

Согласно президентскому указу «О структуре федеральных органов исполнительной власти», министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития. Также теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития, сообщают РИА-Новости.

В составе правительства – 14 новичков. В их числе и первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее он работал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Я был лысым

    Я был лысым
    17 минут назад

    Поздравляю земляка! Удачи Сан Саныч!

  • dobry

    dobry
    15 минут назад

    П..ц ДВ

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    14 минут назад

    Пи.ц, товарищи! Это , конечно, координальные изменения....царь оставил почти всех своих

  • mm_Булат Степанов

    mm_Булат Степанов
    13 минут назад

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  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    4 минуты назад

    Коммент от Булата Степанова прям сегодня в тему...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    4 минуты назад

    Шило на мыло. Стабильность процветает. По ходу, все эти движухи, чтобы повысить рейтинг царя, глобально ничего в правительстве не меняется.

  • ay

    ay
    43 секунды назад

    Рив Норин

    Шило на мыло. Стабильность процветает. По ходу, все эти движухи, чтобы повысить рейтинг царя, глобально ничего в правительстве не меняется.



    В обществе созрел вопрос на перемены? Нате! Получите и распишитесь. Ну а то, что из кубиков "А","Ж","П","О" не получится сложить слово СЧАСТЬЕ - кого это волнует. Лукашенко тоже когда-то пэрэтряхивал своих "сольдатиков".

  • Рив Норин

    Рив Норин
    36 секунд назад

    Сан Саныч, даёшь ипотеку под 0%. 100 тыс за квадрат в Амурке как-то маловато, чтобы продать квартиру здесь и купить в престижном районе Москвы или Питера.

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