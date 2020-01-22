Сформирован новый состав правительства РФ: Трутнев и Козлов остались на прежних постах

Владимир Путин подписал Указы о назначении новых членов правительства. Документы опубликованы на сайте Кремля. Число заместителей премьер-министра сократилось до девяти. Вице-премьер, полпред в ДФО Юрий Трутнев и глава Минвостокравития Александр Козлов остались на своих постах.

Полный список нового кабинета министров:

Андрей Белоусов – первый заместитель председателя правительства, Дмитрий Григоренко – вице-премьер – глава аппарата правительства, Юрий Трутнев – вице-премьер, полпред в ДФО, Виктория Абрамченко – вице-премьер, Татьяна Голикова – вице-премьер, Юрий Борисов — вице-премьер, Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, Алексей Оверчук — вице-премьер, Марат Хуснуллин — вице-премьер.

Министры:

Сергей Шойгу — министр обороны, Сергей Лавров — министр иностранных дел, Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Константин Чуйченко — министр юстиции, Владимир Колокольцев — министр внутренних дел, Ольга Любимова — министр культуры, Александр Новак — министр энергетики, Евгений Дитрих — министр транспорта, Денис Мантуров — министр промышленности и торговли, Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии, Михаил Мурашко — министр здравоохранения, Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства, Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ, Сергей Кравцов — министр просвещения, Валерий Фальков — министр науки и высшего образования, Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, Олег Матыцин — министр спорта, Антон Котяков — министр труда и социальной защиты, Антон Силуанов — министр финансов, Максим Решетников — министр экономического развития.

Согласно президентскому указу «О структуре федеральных органов исполнительной власти», министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития. Также теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития, сообщают РИА-Новости.

В составе правительства – 14 новичков. В их числе и первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее он работал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.