В спектакле по «Женитьбе Бальзаминова» покажут сюр провинциальной России

«Для меня все девушки богатые красивыми кажутся» - этой точной цитатой описал когда-то всю глубину святой простоты Александр Островский. Режиссер Андрей Штейнер считает, что идея соотношения ума, богатства и свободы – вообще, на все времена и страны. В России же это дело принимает особый, причудливый оборот – такой с провинциальным налетом, что делает историю сюрреалистичной. Символом всего этого станет деревянный туалет, который будет установлен посреди сцены.

Постановка основана на двух пьесах Островского «За чем пойдешь, то и найдешь» и «Праздничный сон – до обеда». В ней будут все те же герои, которых зрители видели в известной комедии «Женитьба Бальзаминова» с Георгием Вицыным в главной роли. На амурской сцене спектакль ставит иркутский режиссер Андрей Штейнер, он уже имеет опыт этой постановки в Русском драматическом театре Бурятии.

Зритель увидит похождения молодого человека в поисках радости и счастья. Но режиссер решил сделать более жесткий жанр - фантасмагорию. Будет даже небольшой сюр, при котором персонаж будет не только высмеян, но его еще и жалко станет.

«Наш герой не про то живет. Что я ищу в женщине – любовь и родство душ, или, простите, бабло? Имея деньги без стержня – стержень не появится. У нас сейчас все акценты смещены, глянец кругом. Про главное мы забываем: наш срок ограниченный в этом мире. Петр Мамонов недавно сказал “на тот свет в костюме не уйдешь, в карманы ничего не положишь”» – поделился режиссер.

Сюжет в спектакле известный: жил Михайло Бальзаминов с маменькой, пошел искать богатое счастье. На это счастье встретились Раиса и Анфиса – девицы на выданье, да только «слишком воли себе дали, как тятенька умер, до мужчин охочие, прямо стыд». Настоящего, мужского начала в пьесе нет, только когда купец на горизонте появляется, его сыграет артист Юрий Роголев.

Андрей Штейнер говорит, что с участием амурских актеров история будет новой, потому что он дает свободу в «обживании» персонажей. Репетиции идут полным ходом.

Интересно, что Бальзаминова в спектакле будет два: молодой и зрелый. Первого сыграет Сергей Рюмин, второго – Олег Бойко. Потому что в фантасмагории две реальности: настоящее и сны.

В спектакле будет задействован поворотный круг, который придаст динамику и позволит менять место действия. Вся сценография будет построена в формате черного кабинета. В центре всего – уличный туалет.

«Да у нас полстраны в деревянных туалетах! Даже бывает, по “красной улице” идешь – стоит. Старой, провинциальной России, как в фильме, в декорациях не будет. Сравнивать нельзя, потому что это абсолютно другая история, хоть и с теми же персонажами. А вот через костюмы, способ существования – да, покажем всю нашу провинциальность», - рассказал режиссер.

Вместе с Андреем Штейнером будет работать приглашенный художник Владимир Авдеев. Он также известен в мире театра и кино. С 1979 года участвовал в осуществлении более 130 театральных постановок, из них в 84-х был художником по костюмам, также работал художником в трех фильмах: «Группа риска», «Загадки звездного неба», «Тайга».

В отличие от фильма Андрей Штейнер в финале дает шанс главному герою. Как это «вырулится», зритель узнает, придя на спектакль.

Премьерные показы назначены на 21, 22 и 23 февраля. Билеты можно приобрести в кассе театра, а также через официальный сайт. Подробнее о подготовке к спектаклю - в блоге Культпросвет.

Фото: Виктор Акименко.