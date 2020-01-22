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Выбор читателей за 21 января

Выбор читателей за 21 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 21 января.

В Амурской области сгорела конюшня с животными (видео)

Поздно вечером 20 января в Заречной Слободе Зейского района загорелась конюшня. Сообщение о ЧП поступило на службу 112 в 19:30.

Юлия Рябинина назначена зампредом правительства Амурской области

В правительстве Амурской области новые кадровые перестановки. Заместителем председателя правительства назначена Юлия Рябинина, работавшая до этого через дорогу от амурского «белого дома» – в мэрии – в качестве заместителя Валентины Калиты. Ольга Лысенко покинула пост зампреда. Информацию о кадровых изменениях в составе правительства на рабочем заседании озвучил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Сафронов позвал Волочкову замуж

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова собирается замуж в 2020 году. На вечеринке в честь её 44-летия приме сделали предложение руки и сердца.

Браконьер из Архары попал в аварию, пытаясь уйти от инспекторов охотнадзора

Автомобиль жителя Архары слетел в кювет, когда он пытался уйти от инспекторов охотнадзора. В ночной аварии никто не пострадал. В салоне машины обнаружили незаконно добытую косулю. И теперь мужчине придется ответить за браконьерство.

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#Обзор #интернет #СМИ

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